Προ των πυλών οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 - Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες

Μερικά εικοσιτετράωρα έχουν απομείνει πριν ξεκινήσει επίσημα η πρώτη εκπτωτική περίοδος του 2026 για τα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως έχει γνωστοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος, οι χειμερινές εκπτώσεις θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 εκπτώσεις είναι προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις προσφέρουν μειωμένα προϊόντα θα πρέπει να γνωρίζουν πως υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.



Ο τρόπος αναγραφής των εκπτώσεων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπενθυμίζει στους καταστηματάρχες την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024) σχετικά με τον τρόπο αναγραφής των εκπτώσεων:

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής, πρέπει να αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση.

Ως προγενέστερη τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του, κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης (δηλαδή πριν τις 14 Ιουλίου).

Η μείωση τιμής κατά τις τακτικές εκπτώσεις μπορεί να έχει την εξής μορφή, πάντα με την προϋπόθεση αναγραφής της προγενέστερης τιμής:

Ποσοστό (%), π.χ. «20% έκπτωση».

Συγκεκριμένο ποσό, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

Αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής, π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ». Η προγενέστερη τιμή μπορεί να εμφανίζεται και διαγραμμένη.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, συμβουλεύει τους καταναλωτές:

Να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να ψωνίζουν βάσει του προϋπολογισμού τους.

Να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν καταλήξουν σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.

Να μην παρασύρονται από υπερβολικά μεγάλα ποσοστά έκπτωσης.

Να ελέγχουν - όσο είναι δυνατόν- την ποιότητα και την αυθεντικότητα του προϊόντος και να λαμβάνουν υπόψη το συσχετισμό ποιότητας-κόστους.

Να ενημερώνονται για την πολιτική που ακολουθεί το κάθε κατάστημα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ύπαρξης εγγύησης κ.λπ.

Επιπλέον τι πρέπει να προσέχουν, κατά την περίοδο των εκπτώσεων, ώστε να αναγνωρίζουν τις αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές:

* Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Παράδειγμα: Αρχική τιμή στις 10 Ιουνίου (χωρίς διαγραφές/προσφορές κλπ.) 150 ευρώ. Η πραγματική προσφερόμενη τιμή 120 ευρώ. Την 11-7-2024 η προσφερόμενη τιμή είναι 115 ευρώ, επομένως η έκπτωση είναι (120-115=) 5 ευρώ. (Νόμος 5111/2024)

* Επιτρέπεται, συμπληρωματικά, και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

* Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να είναι ακριβής και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

* Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και να γνωστοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

* Αρμόδια όργανα ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής και την επιβολή των κυρώσεων είναι ο Διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, για ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και το αρμόδιο όργανο του υπουργείο Ανάπτυξης για ελέγχους που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.