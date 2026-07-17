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Έφτασαν τους 52 οι ανεξάρτητοι βουλευτές - Κι όμως δεν είναι ρεκόρ!

«Αξιωματική αντιπολίτευση» είναι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές...

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

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Πλέον, οι ανεξάρτητοι βουλευτές - μετά και τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τη διάλυση στα εξ ων συνετέθη των Σπαρτιατών, αλλά και τις απώλειες από όλα τα κόμματα, εκτός του ΚΚΕ - ανέρχονται σε 52(!).

Το… ρεκόρ πάντως τον ανεξάρτητων σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, όταν η Βουλή είχε βυθιστεί στο σπιράλ των μνημονίων, με τη ψήφιση της δεύτερης δανειακής σύμβασης να οδηγεί σε πρωτοφανείς ανατροπές στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες. Τότε, εν μία νυκτί, είχαν διαγραφεί 45 βουλευτές, με τον αριθμό των ανεξαρτήτων να φθάνει τους 63.

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Πολιτική Βουλευτές κόμματα Βουλή Ανεξάρτητοι Βουλευτές Αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ

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