Παραίτηση και του Γιάννη Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Συνεχίζεται να φυλλοροεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Αν και από το κόμμα οι αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών είχαν ξεκινήσει εδώ και κάμποσο καιρό, με την πλειοψηφία των αποχωρήσαντων να προσβλέπει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, το έναυσμα για τη μεγάλη έξοδο φαίνεται να δόθηκε με την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από τη θέση του προέδρου.

Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται σήμερα και η παραίτηση του Γιάννη Ραγκούση και η αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος γνωστοποίησε το γεγονός με μία ολιγόλογη δήλωση.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β´Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!».

Υπενθυμίζεται πως η είδηση για τον Γιάννη Ραγκούση έρχεται μετά από μπαράζ παραιτήσεων βουλευτών, με τελευταίους τις Τσαπανίδου, Βέττα και τον Μπάρκα, για την ώρα...

Ακόμα μεγαλύτερη φυγή, όμως, παρατηρείται σε επίπεδο κομματικών στελεχών, όπου με επιστολή τους δήλωσαν την παραίτησή τους 63 στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος - ενώ αποχωρήσεις σημειώνονται σιωπηλά και σε επίπεδο απλών μελών του ΣΥΡΙΖΑ.