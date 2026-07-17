Εγκαταλείπουν μαζικά το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ και ο Ζαμπάρας

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«Σκόνη και θρύψαλα» η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το «τσουνάμι» αποχωρήσεων και μάλιστα σε…δόσεις, δεν έχει τέλος.

Το τελευταίο «χτύπημα» - μέχρι το επόμενο - έρχεται από τον Μίλτο Ζαμπάρα. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη.

Να σημειωθεί ότι λίγο πριν έκανε γνωστή την παραίτησή του από μέλος του κόμματος και ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης.

13 βουλευτές εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν οδηγηθεί στην έξοδο οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν την έδρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, καθώς και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Κώστας Μπάρκας, Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέττα που ανεξαρτητοποιήθηκαν,

Μέχρι αυτή τη στιγμή - και πάντοτε μέχρι νεωτέρας - έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικώς 13 βουλευτές.

Αυτό σημαίνει πως η ΚΟ μένει με 14 μέλη (Έλενα Ακρίτα - Παύλος Πολάκης - Ρένα Δούρου - Νίκος Παππάς - Νίνα Κασιμάτη - Γιώργος Παπαηλιού - Όλγα Γεροβασίλη - Θεόφιλος Ξανθόπουλος - Διονύσης Καλαματιανός - Χρήστος Γιαννούλης - Γιάννης Αμανατίδης - Σωκράτης Φάμελλος - Βασίλης Κόκκαλης - Συμεών Κεδικογλου (όταν παραιτηθεί επισήμως αναμένεται να πάρει την έδρα του η Θεοδώρα Ακριώτου).

Η επιστολή του Μιλτιάδη Ζαμπάρα στον Νικήτα Κακλαμάνη: