Έφυγε από τη ζωή ο «Δόκτωρ Θάνατος»: Ο ανατόμος που οργάνωνε εκθέσεις με πτώματα ανθρώπων και ζώων

Απεβίωσε ο Γερμανός ανατόμος, Γκούντερ φον Χάγκενς, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τη διοργάνωση των εκθέσεων Body Worlds, όπου μπορούσε κανείς να δει πτώματα ανθρώπων και ζώων. Οι συνεργάτες του, που ανακοίνωσαν τον θάνατό του, ανέφεραν ότι πρόκειται να «πλαστινοποιηθεί», όπως λεγόταν η τεχνική συντήρησης που επινόησε ο ίδιος.



«Με μεγάλη λύπη η οικογένειά του και το Ινστιτούτο Πλαστινοποίησης ανακοινώνουν τον θάνατο του Δόκτορα Γκούντερ φον Χάγκενς, εφευρέτη της πλαστινοποίησης και δημιουργού των εκθέσεων Body Worlds, που επήλθε στις 24 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 81 ετών», ανέφερε σε ανακοίνωση.





Ο φον Χάγκενς, ο επονομαζόμενος «Δόκτωρ Θάνατος», είχε επινοήσει, προκειμένου να συντηρήσει ανθρώπινους ιστούς, τη μέθοδο της πλαστινοποίησης, που συνίσταται στην αφαίρεση του νερού και του λίπους από τους ιστούς και την αντικατάστασή τους με σιλικόνη ή εποξειδική ουσία.



Εξέθετε στη συνέχεια πτώματα ζώων και ανθρώπων σε διάφορες στάσεις, επιτρέποντας να φανούν μύες, σκελετοί, όργανα.

Η ομάδα του υπογραμμίζει πως οι εκθέσεις του έκαναν «την ανατομία προσβάσιμη στο ευρύ κοινό», ενθαρρύνοντας «τον στοχασμό για την υγεία, την ασθένεια, τους τρόπους ζωής και τη θνητότητα», σημειώνοντας ότι υπήρξε ταυτόχρονα «πρωτοπόρος, ερευνητής, εφευρέτης» και «εικονοκλάστης και μερικές φορές αμφιλεγόμενος στοχαστής».

Η μόνιμη έκθεση στην Αλεξάντερπλατς, που ξεκίνησε το 2015 στη βάση του Πύργου της Τηλεόρασης στο Βερολίνο, είχε αμφισβητηθεί από τις Αρχές του κεντρικού τομέα της πρωτεύουσας οι οποίες είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, εκτιμώντας πως το πρότζεκτ αντίκειτο στην περιφερειακή νομοθεσία για τον ενταφιασμό. Όμως. η δικαιοσύνη τον είχε δικαιώσει.



Στη Μόσχα, επίσης, οι Αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα το 2021, εκτιμώντας ότι η έκθεση θα μπορούσε να παραβιάσει τις «ηθικές αξίες» και τη ρωσική νομοθεσία.

Ο φον Χάγκενς, που πέθανε έπειτα από «μακρά και σοβαρή ασθένεια», σύμφωνα με την ομάδα του, μεγάλωσε στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Είχε φυλακιστεί επειδή είχε προσπαθήσει να διαφύγει από το κομμουνιστικό καθεστώς προτού καταφέρει αργότερα να φθάσει στη Δυτική Γερμανία.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ