Εγκαίνια στα δύο έργα του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» με τη δωρεά Κατσαφάδου

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, επίσκεψη στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» για τα εγκαίνια δύο νέων αξονικών τομογράφων και της νέας Καρδιολογικής Κλινικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Θεόδωρος Τσουρούλας, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης και οι δωρητές της εταιρίας «LA VIE MARKETING» Δήμητρα Κατσαφάδου, Νίκος Μαλακοδήμος και Κυριάκος Μαλακοδήμος.

Η δωρεά, συνολικού ύψους 840.000 ευρώ, συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε δεύτερη αίθουσα στη Μονάδα Μελέτης Ύπνου, ενώ στην Καρδιολογική Κλινική δημιουργήθηκε νέα Μονάδα Εμφραγμάτων μέσω της ανακαίνισης και ενοποίησης δύο θαλάμων, ενισχύοντας την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε πλήρως ο χώρος του Αξονικού Τομογράφου των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με την εγκατάσταση νέου αξονικού τομογράφου 128 τομών και σύγχρονου συστήματος έγχυσης σκιαγραφικού, ενισχύοντας τις δυνατότητες άμεσης διάγνωσης και διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών. Επιπλέον, στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα εγκαταστάθηκε νέος αξονικός τομογράφος σχεδιασμού θεραπείας, συνοδευόμενος από εξειδικευμένο εξοπλισμό επεξεργασίας εικόνων και συστήματα laser, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ακρίβεια και την ποιότητα του θεραπευτικού σχεδιασμού για τους ογκολογικούς ασθενείς.

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας

«Ένα μεγάλο βήμα μπρος με τη χορηγία Κατσαφάδου»

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Με αυτή τη χορηγία, η οικογένεια Μαλακοδήμου-Κατσαφάδου, βοηθάει πραγματικά το νοσοκομείο αυτό να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπρος και θέλω εκ βάθους καρδίας να τους ευχαριστήσω. Τέλος του χρόνου, το πολύ αρχές του επομένου, θα κάνουμε μαζί και τα εγκαίνια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας που φτιάχνουμε καινούργια μονάδα ημερήσιας νοσηλείας των ογκολογικών ασθενών. Πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν την ευγένεια ψυχής να μοιράζονται λίγη από την καλή τους τύχη με τους συνανθρώπους τους. Είμαι πολύ ευτυχής για την πρόοδο αυτού του νοσοκομείου. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις μπροστά. Δεν θα σας τις ανακοινώσω σήμερα γιατί είμαστε στη διαδικασία εγκρίσεων. Θα φέρουμε όμως και καινούργιο εξοπλισμό στο νοσοκομείο αυτό τελείως πρωτοποριακό. Το όραμά μου είναι το νοσοκομείο αυτό να μετεξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ένα από τα καλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας. Έχει τους χώρους, είναι σε πολύ καλό γεωγραφικό σημείο, έχει εξαιρετικό προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό, το ενισχύουμε διαρκώς, θα το ενισχύσουμε και άλλο. Άρα τι μένει; Μένει να το στηρίξουμε οικονομικά και υλικοτεχνικά για να μπορέσει να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Το κάνουμε, θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και σύντομα αυτό το νοσοκομείο θα είναι ακόμα καλύτερο από ότι είναι σήμερα».

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε: «Το Γ.Ο.Ν.Κ. “Οι Άγιοι Ανάργυροι”, γυρίζει σελίδα. Eπεκτείνεται, ενισχύεται, αλλάζει. Από σήμερα αποκτά διευρυμένες θεραπευτικές και νοσηλευτικές δυνατότητες. Οι δύο νέοι αξονικοί τομογράφοι, ο σύγχρονος σταθμός επεξεργασίας ιατρικών εικόνων με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η νέα Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και η διευρυμένη Μονάδα Μελέτης Ύπνου δημιουργούν ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον για τους ασθενείς και το προσωπικό. Η αναβάθμιση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ένα νοσοκομείο που πραγματοποιεί σχεδόν 9.000 αξονικές τομογραφίες τον χρόνο και εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες στις εφημερίες του. Κάθε νέα υποδομή μεταφράζεται σε ταχύτερη διάγνωση, καλύτερη θεραπεία και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας.

Το έργο αποτελεί, επιπρόσθετα, ένα ακόμα εμβληματικό ορόσημο εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης και συνεργασίας. Για αυτό και ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία La Vie en Rose, την οικογένεια Μαλακοδήμου και τη Δήμητρα Κατσαφάδου για μια ακόμα σημαντική προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενισχύουμε το ΕΣΥ, επενδύοντας σε ένα ΕΣΥ με όραμα και σχέδιο. Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη χρηματική πυγή και προσελκύοντας όλο ένα και περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για τον σκοπό αυτό. Αισθανόμαστε ικανοποίηση που όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες συμμετέχουν στο όραμά μας και ενισχύουν έμπρακτα την προσπάθειά μας. Γιατί το νέο εσύ χτίζεται με έργα. Έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και που αποτελούν επένδυση για τις επόμενες γενιές».