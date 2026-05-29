Θερμά λόγια Γεωργιάδη για τη Δήμητρα Κατσαφάδου: Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη

Ευγνωμοσύνη εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην οικογένεια Μαλακοδήμου - Κατσαφάδου που «μεταμορφώνουν», όπως ανέφερε, το Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων στην Κηφισιά. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα social media, το νοσοκομείο ξεπερνά πλέον και τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά κέντρα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Το Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων στην Κηφισιά μετά τις δωρεές της οικογένειας Μαλακοδήμου - Κατσαφάδου της γνωστής εταιρείας καλλυντικών La Vie en Rose της κας Δήμητρας Κατσαφάδου μετατρέπεται σε ένα απ' τα πλέον σύγχρονα ογκολογικά κέντρα της χώρας.



Το νοσοκομείο μεταμορφώθηκε ολοσχερώς ξεπερνώντας και τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά κέντρα.



Φωτιζόμενες οροφές Led με Γραφιστικά από ουράνια τόξα που δίνουν ελπίδα στον ασθενή οτι όλα μπορούν να ξεπεραστούν κάτι το οποίο είναι η αλήθεια.

Οθόνες οροφής με θάλασσες και δάση που κάνουν το μυαλό να ξεφεύγει και να σκέφτεται μόνο θετικά πράγματα.

Για να πάμε στην ουσία των πραγμάτων που είναι η διάγνωση και η θεραπεία αγοράστηκαν 2 απο τους πιο σύγχρονους αξονικούς τομογράφους της Ευρώπης.



Οι οποίοι υλοποιούν τη διάγνωση και θεραπεία στο 1/10 του χρόνου που χρειαζόντουσαν οι παλαιοί που ηταν 20ετίας με αποτέλεσμα να μην ταλαιπωρειται ο ασθενής και να επιτυγχάνεται έτσι η καλύτερη δυνατή θεραπεία.



Μοναδικά ολοκαίνουρια Laser και κρεβάτια για τους ασθενείς συμπληρώνουν ένα κορυφαίο θεραπευτικό σύνολο.



Η οικογένεια Κατσαφάδου Μαλακοδήμου επίσης προχώρησε στη Δημιουργία Νέας Μονάδας Εμφραγμάτων για τους καρδιολογικούς ασθενείς που θα ανακουφίσει και θα αποσυμφορήσει αισθητά την υπάρχουσα.



Τη χρηματοδότηση ογκολογικών μελετών για νέα φάρμακα και θεραπείες που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία και να βοηθήσουν μελλοντικά πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.



Καθώς και τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης Μονάδας Μελέτης Ύπνου (Είναι τέτοια η σημαντικότητά της για όσους δε γνωρίζουν που τα μισά από τα τροχαία ατυχήματα οφείλονται σε κακές ή λάθος συνθήκες Ύπνου).

Τέλος επειδή τίποτα δεν είναι εφικτό για κανέναν μας χωρίς την πίστη μας η εταιρεία La Vie En Rose προχώρησε στην ανέγερση ιερού παρεκκλησίου στο χώρο του νοσοκομείου για να προσεύχονται οι ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό μας αφιερωμένο στους Άγιο Νεκτάριο και Άγιο Φανούριο.



Σε λίγες μέρες θα κάνουμε τα εγκαίνια και θα δείτε μόνοι σας την τεράστια διαφορά στο Νοσοκομείο αυτό. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια αυτή για όσα κάνουν για το ΕΣΥ και τους ασθενείς μας», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του».