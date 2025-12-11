Φολέγανδρος: Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς - Κανένα ελαφρυντικό από το Εφετείο

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε από το Εφετείο Αιγαίου στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο τη ζωή της τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Σύρου με τους δικαστές να συντάσσονται συντάχθηκε με την πρόταση που είχε καταθέσει νωρίτερα ο εισαγγελέας, μη αναγνωρίζοντας στο δράστη της στυγερής δολοφονίας, Δημήτρη Βέργο, κανένα ελαφρυντικό για την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cyclades24.gr, όπως είχε συμβεί και στην πρωτόδικη εκδίκαση, το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι σε βρασμό ψυχικής ορμής όπως επιχείρησε να αποδείξει η υπεράσπισή του για να πετύχει μειωμένο καταλογισμό και μείωση της πρωτόδικης ποινής.

Εξάλλου, ο εισαγγελέας τάχθηκε αρνητικά στο αίτημα των συνηγόρων του να του αναγνωριστούν η ελαφρυντική περίσταση που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και η καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Ως εκ τούτου δεν μειώθηκε η ποινή της πρωτόδικης απόφασης για τον δράστη, στον οποίον είχε επιβληθεί ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές.

Το έγκλημα έγινε στις 16 Ιούλιου του 2021 και αποκαλύφθηκε όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή καθώς εκνευρίστηκε από τις λάθος οδηγίες που του έδωσε για να πάνε σε μια ερημική παραλία του νησιού.