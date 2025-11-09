Νέο ξέσπασμα της μητέρας της δολοφονημένης Γαρυφαλλιάς: «Ήθελε να την αφανίσει...»

Η Αλέκα Ψαράκου, η χαροκαμένη μάνα της Γαρυφαλλιάς, που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο το 2021, ξεσπά κατά του δράστη της δολοφονίας της κόρης της, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την προσπάθειά του να ζητήσει ελαφρυντικά



Η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς, συνεχίζει να συγκλονίζει. Η μητέρα της, Αλέκα Ψαράκου, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στην εκπομπή της Ντόνας Δρούτσα και του Μάκη Πολάτου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

«Είναι καθ' ομολογία δολοφόνος»



«Δυστυχώς ο νόμος του παρέχει το δικαίωμα να πάει σε δεύτερο βαθμό, ζητώντας κάποια ελαφρυντικά. Κατά τη δική μου γνώμη και της οικογένειάς μου, αλλά πιστεύω και της κοινής γνώμης, όταν ένας άνθρωπος καθ' ομολογίαν δολοφόνος, ομόφωνα καταδικασμένος με πλήρη καταλογισμό χωρίς ψυχική ορμή, καταδικάζεται ισόβια, γιατί να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα; Και για μας είναι πολύ δύσκολο να ξαναζούμε τη δολοφονία του παιδιού μας και να ακούμε όλα αυτά στα δικαστήρια. Είναι πολύ σκληρό. Δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε λυπάμαι», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Ψαράκου.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο το 2021/Φωτ. αρχείου INTIME

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς τόνισε ότι δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια μία συγγνώμη από τον δράστη και την οικογένειά του: «Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη, ούτε η οικογένειά του. Χθες ακούσαμε τη μητέρα του να λέει ότι θέλει να μας παρηγορήσει και να ζητήσει συγγνώμη, μετά από τέσσερα χρόνια και μπροστά σε εφετείο που θέλουν καλύτερη μεταχείριση για το παιδί τους. Όλα αυτά είναι υποκριτικά. Έδειξαν πως το έγκλημα δεν το διέπραξε μόνο ένας, αλλά όλη η οικογένεια».

Πατριαρχία και έμφυλη βία



Η κυρία Ψαράκου αναφέρθηκε επίσης στα κίνητρα και στις δικαιολογίες του δράστη: «Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ρατσιστικό για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα γιατί αυτοί δεν είναι δολοφόνοι. Αυτός έχει νόσημα της πατριαρχίας και της έμφυλης βίας. Είναι κακός άνθρωπος, κτητικός, που ήθελε να αφανίσει τη Γαρυφαλλιά. Ζητάει μεταμέλεια και συγχώρεση, αλλά το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα. Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει αυτός;».



Η μητέρα τόνισε την ανάγκη να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα: «Φοβόμαστε να το πούμε και να το διαχωρίσουμε. Η ζωή είναι ίδια για όλους, άντρες και γυναίκες. Εμείς δεν ζητάμε μεγαλύτερη τιμωρία, αλλά να αναγνωριστεί ως κίνητρο το φύλο».

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η δίκη

Με την κατάθεση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων που είχαν οριστεί από το κράτος, ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων στην εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021.



Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Δεκεμβρίου με την εξέταση του ψυχιάτρου που έχει προσλάβει η οικογένεια του κατηγορουμένου. Θα ακολουθήσει η απολογία του κατηγορουμένου, οι αγορεύσεις του εισαγγελέα και των συνηγόρων, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου.

Η ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου



Η εξέταση των μαρτύρων εστίασε κυρίως στο να αποδειχθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας του κατηγορουμένου τόσο πριν την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς όσο και στην ψυχική κατάσταση που βρισκόταν κατά τη διάρκεια της τέλεσης του εγκλήματος. Η υπεράσπιση στοχεύει στο να αναγνωριστεί ότι ο δράστης έπασχε από ψυχική διαταραχή που επιφέρει μειωμένο καταλογισμό, προκειμένου να μειωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.



Η όλη διαδικασία, από την Τρίτη που ξεκίνησε έως και σήμερα, έχει διεξαχθεί σε έντονο και φορτισμένο κλίμα, καθώς η οικογένεια της άτυχης Γαρυφαλλιάς ήρθε αντιμέτωπη, για άλλη μια φορά, με όσα βίωσε η κόρη τους.



Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.



Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.