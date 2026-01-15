Βρυξέλλες: Δακρυσμένη, συγκλόνισε η 20χρονη κόρη της Ενκελέιντα, για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

Σε μια φορτισμένη αλλά καθοριστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με τίτλο «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 Ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», συγγενείς θυμάτων, ευρωβουλευτές και κοινωνικοί φορείς ένωσαν τις φωνές τους για να αναδείξουν την ανάγκη νομικής αναγνώρισης της γυναικοκτονίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά της έμφυλης βίας.

Με δάκρυα στα μάτια και συγκινώντας το Ευρωκοινοβούλιο η 20χρονη Τζέσικα (Στεφανία) Ντανάι, αναφερόμενη στη μητέρα της, Ενκελέιντα, την οποία ο πατέρας της δολοφόνησε με 17 μαχαιριές τον Μάιο του 2024 στη μέση του δρόμου στο Μενίδι. Τόνισε ότι τα παιδιά των θυμάτων δεν είναι παράπλευρες απώλειες αλλά και αυτά είναι θύματα του ίδιου φαινομένου, ζητώντας δραστική δράση και υποστήριξη. «Σήμερα βρίσκομαι εδώ όχι μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλα τα παιδιά που έμειναν πίσω», τόνισε η Ντανάι, αναφερόμενη στη δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα της, ο οποίος την σκότωσε με 17 μαχαιριές. Μετά το περιστατικό, η ίδια ανέλαβε και τον ρόλο του γονέα για τον ανήλικο αδελφό της.

«Είμαι εδώ για τα παιδιά που έμειναν πίσω»: H κόρη της Ενκελέιντα συγκλονίζει το Ευρωκοινοβούλιο pic.twitter.com/9gSlXhaS2j — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα στατιστικά στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι η γυναικοκτονία δεν είναι μεμονωμένο έγκλημα αλλά αποτέλεσμα βαθιών κοινωνικών ανισοτήτων, κρατικών αποτυχιών στην πρόληψη και προστασία και ενός συστήματος που δεν προστατεύει αποτελεσματικά τις γυναίκες που απειλούνται. Κεντρικό μήνυμα ήταν ότι οι φωνές των θυμάτων μπορούν να σώσουν άλλες γυναίκες, εφόσον ακουστούν εγκαίρως.

ΦΩΤΟ: ΣΥΡΙΖΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οικογένειες θυμάτων μοιράστηκαν συγκλονιστικές μαρτυρίες. Η Αλεξάνδρα Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο, υπογράμμισε ότι όπως αναγνωρίζονται τα εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο, έτσι πρέπει να ονοματίζονται και τα εγκλήματα λόγω φύλου ώστε να μπορούν να καταγραφούν και να προληφθούν.

Η Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη, τόνισε ότι ο χωρισμός δεν αποτελεί προστασία, καθώς οι περισσότερες γυναικοκτονίες συμβαίνουν στην περίοδο αυτή, και ζήτησε ευρωπαϊκές πολιτικές που να αφαιρούν όπλα από επικίνδυνους συντρόφους και να προστατεύουν τα παιδιά των δολοφονημένων γυναικών



Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να θεσπίσει ενιαίο ορισμό της γυναικοκτονίας, να συλλέγει ομοιογενή δεδομένα και να εφαρμόσει δεσμευτικά πρωτόκολλα πρόληψης και προστασίας, ώστε να σπάσει η σιωπή και να σταματήσει αυτή η μορφή έμφυλης βίας. Ο Κώστας Αρβανίτης επεσήμανε ότι στόχος είναι η ένταξη του όρου «γυναικοκτονία» στην επόμενη έκθεση για το Κράτος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη νομική και πολιτική αναγνώρισή του σε όλη την ΕΕ.

Την πρωτοβουλία διοργάνωσε και συντόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».