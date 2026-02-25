Έγκυος η πορνοστάρ Bonnie Blue μετά από challenge που συνευρέθηκε χωρίς προφυλάξεις με 400 άντρες

Η γνωστή πορνοστάρ Bonnie Blue ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος, λίγες εβδομάδες μετά από πρόκληση στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άνδρες.

Η 26χρονη, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Τία Μπίλιντζερ, αποκάλυψε ότι έκανε τεστ εγκυμοσύνης αφού ένιωθε αδιαθεσία για αρκετές ημέρες κατά τη διάρκεια διακοπών. Σε βίντεο στο YouTube ανέφερε πως υπέφερε από εμετούς και έντονες ημικρανίες, ενώ ορισμένες τροφές της προκαλούσαν ναυτία.

Αφού έκανε το τεστ, έδειξε το θετικό αποτέλεσμα λέγοντας: «Είμαι σίγουρα έγκυος, ολοκληρωτικά έγκυος». Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα στο Λονδίνο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι κυοφορεί ένα παιδί, το οποίο, όπως δήλωσε, συνελήφθη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης «breeding mission», όπως την αποκάλεσε. Το challenge αυτό έγινε δύο εβδομάδες πριν, στο οποίο η Bonnie είχε δηλώσει ότι συνευρέθηκε με περισσότερους από 400 άνδρες στο πλαίσιο μία νέας «αποστολής αναπαραγωγής», χωρίς τη χρήση προστασίας. Πριν από αυτό οι συμμετέχοντες είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Πριν από την πρόκληση, είχε αναφέρει ότι μια πιθανή εγκυμοσύνη θα ήταν «ένα πρόβλημα για μια άλλη μέρα», δηλώνοντας στο US Weekly ότι «φυσικά» θα ενημέρωνε τους συμμετέχοντες και θα συζητούσε μαζί τους αν έμενε έγκυος. Υποστήριξε επίσης ότι είχε συλλέξει δείγματα DNA και στοιχεία επικοινωνίας από όσους συμμετείχαν, ενώ πριν από τη διαδικασία είχαν υποβληθεί σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Η Bonnie Blue έγινε ιδιαίτερα γνωστή το 2024, όταν ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερους από 1.000 άνδρες μέσα σε 12 ώρες. Οι πρακτικές της, που περιλάμβαναν προσκλήσεις σε μη επαγγελματίες για τη δημιουργία περιεχομένου χωρίς αμοιβή, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και κατηγορίες περί επιθετικής ή εκμεταλλευτικής συμπεριφοράς.

Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι στο παρελθόν αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να μείνει έγκυος με τον πρώην σύζυγό της και ότι θα χρειαζόταν εξωσωματική γονιμοποίηση. «Θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι ίσως μείνω έγκυος, όμως δεν ήμουν σε θέση να συλλάβω φυσιολογικά», είχε δηλώσει.