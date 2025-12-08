«Είχε άγιο» - Έπεσε από ύψος 400 μέτρων και σώθηκε

Μια Πολωνή τουρίστρια επέζησε σαν από θαύμα από πτώση 400 μέτρων από το ψηλότερο βουνό της Πολωνίας, γλιτώνοντας από την περιπέτεια χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η γυναίκα, η οποία ανέβαινε στο Rysy (Ρίσι), την ψηλότερη κορυφή των Πολωνικών βουνών Τάτρα, πιστεύεται ότι γλίστρησε κοντά στην κορυφή, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει σε μια απότομη πλαγιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας tvpworld.com, σε αυτό που οι διασώστες περιέγραψαν ως μια εξαιρετική τροπή της μοίρας, επέζησε της πτώσης χωρίς απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς, χάρη εν μέρει στο παχύ στρώμα χιονιού που απορρόφησε την πρόσκρουση.

Η τουρίστρια ήταν επίσης εξοπλισμένη με επαγγελματικό ορειβατικό εξοπλισμό—κράνος, πιολέ και κραμπόν—τα οποία εκτιμάται ότι τη βοήθησαν να ελέγξει την κάθοδό της και να μετριάσει την πρόσκρουση.

Οι ομάδες διάσωσης ορειβατών ειδοποιήθηκαν για την πτώση της και η γυναίκα μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο.

«Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μεγάλη τύχη, ή ακόμα και θαύμα», δήλωσε ένας από τους διασώστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση στο πολωνικό ιδιωτικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interia.

Ωστόσο, οι συνθήκες αυτή την εποχή του χρόνου μπορεί να είναι πολύ δύσκολες, οδηγώντας σε τακτικούς θανάτους. Τον Οκτώβριο, ένας τουρίστας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ολίσθηση σε μια παγωμένη ρεματιά κοντά στο Πέρασμα Zawrat (Ζάβρατ), ενώ δύο ακόμη ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους ανεβαίνοντας το Rysy νωρίτερα φέτος.

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι οι συνθήκες στα ψηλότερα μονοπάτια είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους άπειρους χειμερινούς πεζοπόρους και προτρέπουν τους επισκέπτες να επιλέγουν διαδρομές που ταιριάζουν στο επίπεδο των ικανοτήτων τους.

Τα όρη Τάτρα, είναι η ψηλότερη οροσειρά των Καρπαθίων, στα σύνορα Πολωνίας και Σλοβακίας και εκτείνονται στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Σλοβακίας. Αποτελούν κορυφαίο χειμερινό τουριστικό προορισμό, με εκατομμύρια επισκέπτες να συρρέουν στα μονοπάτια της περιοχής για να θαυμάσουν το γραφικό αλπικό τοπίο, αν και οι συνθήκες στα ψηλότερα σημεία είναι συχνά επικίνδυνες.