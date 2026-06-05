Είναι ο Βασίλης Σπανούλης η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού;

Ο κόσμος που συνάντησε ο Βαγγέλης Μουλαράς με το μικρόφωνο του FLASH στη Νερατζίωτισσα δεν είδε απλώς έναν μεγάλο προπονητή να έρχεται, αλλά την αφορμή για να ξεφύγουν τα όνειρα από τη λογική.

Από τους τελικούς GBL του 2031 με Άρη – ΑΕΚ, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ja Morant, μέχρι την εικόνα όλης της οικογένειας Αντετοκούνμπο με κιτρινόμαυρα, η φαντασία πιάνει ταβάνι.



Μια νεαρή παίκτρια «κλείνει» ήδη Ευρωλίγκα στον Άρη με τον Γιάννη μπροστάρη, ένας γηραιός φαν του Σπανούλη υπερασπίζεται την επιλογή του Λαρισαίου τεχνικού κόντρα σε κάθε αμφιβολία, ενώ ένας φίλος της ΑΕΚ προβλέπει ευρωπαϊκή κορυφή χωρίς σούπερσταρ, μόνο με πλάνο. Ακόμη και Παναθηναϊκός βλέπει τον Άρη να σηκώνει Ευρωλίγκα σε Final Four στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο.

Ο Σπανούλης ξυπνά ξανά τον μύθο του «Αυτοκράτορα» και δίνει στον κόσμο του Άρη το δικαίωμα να ονειρεύεται χωρίς φρένο.