Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το νοσοκομείο του μέλλοντος μετακομίζει στο σπίτι

«Το μοντέλο υγείας αλλάζει με την ιατρική φροντίδα να μεταφέρεται πιο κοντά στον πολίτη, ακόμη και στο σπίτι του, μέσω της τηλεϊατρικής, των Κινητών Ομάδων Υγείας και νέων δομών κατ’ οίκον περίθαλψης, όπως τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο 5ο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ.

Η κ. Αγαπηδάκη συμμετείχε την Τρίτη 16 Ιουνίου, στο 5ο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές στη Δημόσια Υγεία», που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στον χαιρετισμό της, μεταξύ άλλων, ανέφερε:



- «Προχωράμε στη συνένωση, σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο συντονισμού, των Κινητών Ομάδων Υγείας, των Κινητών Μονάδων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Δικτύου Τηλεϊατρικής. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας κοινού κέντρου επιχειρήσεων στο Αττικό Νοσοκομείο. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε με κατ’ οίκον ιατρική φροντίδα και κατ’ οίκον νοσηλεία. Παράλληλα, προχωρά πιλοτικά πρόγραμμα στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια για την παροχή ογκολογικής φροντίδας και χημειοθεραπείας στο σπίτι».

- «Στόχος μας είναι, με τη δύναμη της τηλεϊατρικής, η οποία μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε ακόμη και εξειδικευμένες εξετάσεις, να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους εκεί όπου ζουν. Έχουμε χρησιμοποιήσει την τηλεϊατρική ακόμη και σε ειδικές επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού σε διεθνή ύδατα και έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική. Δίνω τόσο μεγάλη αξία στις ΚΟΜΥ γιατί θεωρώ ότι αποτελούν τη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του μέλλοντος. Πλέον οι άνθρωποι ζουν πιο απομονωμένοι, είτε στην επαρχία είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουμε χάσει την επαφή με τον γείτονα, οι περισσότεροι δεν έχουν τα παιδιά τους κοντά τους και, αν δεν πάει ο γιατρός στον πολίτη, ο πολίτης συχνά δεν θα πάει στον γιατρό».

- «Το μοντέλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας που περίμενε τον ασθενή να προσέλθει στα κέντρα υγείας έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειάζεται να βρούμε νέες προσεγγίσεις, να θυμηθούμε τις θεμελιώδεις αξίες της δημόσιας υγείας και να διαμορφώσουμε σύγχρονα μοντέλα φροντίδας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα».

- «Η συνεργασία μας με το ECDC και οι κατευθύνσεις που έχουμε αναπτύξει από κοινού έχουν αναγνωριστεί και διεθνώς. Είναι αποτέλεσμα μιας κουλτούρας που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια, ήδη από την περίοδο που βρισκόμουν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, με την εκπαίδευση των στελεχών του ΕΟΔΥ και της κεντρικής υπηρεσίας. Έχει μεγάλη σημασία να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΔΥ. Νομίζω ότι είναι πλέον κατανοητό πως το μέλλον της υγείας βρίσκεται στα χέρια της δημόσιας υγείας. Αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε αυτό το επίπεδο, ούτε η ιατρική ούτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη μαζική αύξηση των αναγκών που αναμένεται τα επόμενα χρόνια».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

- «Όλη η δουλειά που γίνεται σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, και ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιοποίησης, θα αφήσει στους επόμενους μια πολύτιμη παρακαταθήκη δεδομένων και εργαλείων για τον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών πολιτικών. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ιδιαίτερα περήφανη, πέρα από την πρόληψη, είναι ακριβώς αυτό: ότι δεν αντιμετωπίζω την πολιτική ως κάτι που ξεκινά και τελειώνει με ένα πρόσωπο. Για μένα η επιτυχία κρίνεται και από το κατά πόσο προετοιμάζεις το έδαφος για τον επόμενο, γιατί η πολιτική πρέπει να έχει συνέχεια. Η Δημόσια Υγεία στη χώρα μας έχει ακόμη πολλά βήματα να κάνει και πολλά κενά να καλύψει. Γι’ αυτό ζητώ πάντα την ανατροφοδότησή σας από το πεδίο. Είτε μιλάμε για τις Κινητές Ομάδες Υγείας, είτε για τα Κέντρα Υγείας, είτε για τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, έχει τεράστια σημασία να μεταφέρονται στη διοίκηση και στο Υπουργείο σκέψεις, ιδέες, παράπονα και προτάσεις βελτίωσης. Μόνο έτσι μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι».

- «Έχουμε μια σειρά από προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία που συνδέονται άμεσα με την κλιματική κρίση, τόσο στα μεταδιδόμενα όσο και στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Μιλάμε για έξαρση των χρόνιων νοσημάτων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε προβλήματα με τα καρδιαγγειακά και τα αναπνευστικά νοσήματα. Βλέπουμε αυξημένη προσέλευση στα επείγοντα, καθώς οι θερμές περίοδοι ξεκινούν νωρίτερα. Ο χειμώνας στη χώρα μας έχει αλλάξει. Το διαπιστώνουμε όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Αυτό σημαίνει ότι ευνοούνται περισσότερο και τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών, ενώ παράλληλα παρατηρείται μεγαλύτερη επιβάρυνση των χρόνιων νοσημάτων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο προσεκτικοί και να αναπτύξουμε πιο συντονισμένες δράσεις, ώστε να μπορούμε να κρατούμε ρυθμισμένους αυτούς τους ασθενείς στην κοινότητα και να μην χρειάζεται να κάνουν τη μία νοσηλεία μετά την άλλη».



- «Στοιχεία δείχνουν ότι οι χρόνιοι αναπνευστικοί ασθενείς στη χώρα μας μπορεί να έχουν δύο ή και τρεις νοσηλείες τον χρόνο, ενώ σε άλλες χώρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο, ακόμη και μία νοσηλεία ανά δύο έτη. Τι κάνουμε γι’ αυτό; Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Μάλιστα, χθες βρισκόμουν στο Περιστέρι και διαπιστώσαμε, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ενώ πάσχουν από χρόνια νοσήματα –για παράδειγμα υπέρταση– δεν έχουν ρυθμίσει σωστά την αγωγή τους. Οι υπερτασικοί ασθενείς χρειάζονται συχνά τροποποιήσεις στη θεραπεία τους κατά τους θερινούς μήνες. Βλέπουμε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι πλέον ζουν μόνοι τους. Η χώρα μας γηράσκει, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη. Συχνά δεν υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που θα τους βοηθήσει να κλείσουν ένα ραντεβού ή να συντονίσει την παρακολούθησή τους. Το αποτέλεσμα είναι να υποτροπιάζουν και να αναζητούν υπηρεσίες νοσοκομειακού επιπέδου. Γι’ αυτό πηγαίνουμε εμείς εκεί όπου κατοικούν οι άνθρωποι, με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ. Και στόχος μας είναι να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο».