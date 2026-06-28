Γεωργιάδης για ΕΣΥ: Καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 θέσεις γιατρών – Μείωση κενών σε «άγονες» περιοχές

Σημαντική μείωση παρουσιάσουν τα κενά στις θέσεις των γιατρών του ΕΣΥ στις «άγονες» περιοχές της χώρας, σε σχέση με προηγούμενες προκηρύξεις, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε την Κυριακή (28/6) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Με βάση την ενημέρωση του υπουργού, το 82% των θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ καλύφθηκε από τη μεγάλη προκήρυξη, κάτι που μεταφράζεται σε αριθμούς ότι 962 από τις 1.171 θέσεις βρήκαν υποψηφίους.



Ειδικότερα, σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει τα εξής:

«Είχα υποσχεθεί μία αναλυτική ενημέρωση σας, για το πώς εξελίχθηκε η πρόσφατη πρόσκλησή μας για τις προσλήψεις ιατρών στο ΕΣΥ. Υπενθυμίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη που έχει γίνει ποτέ και σε αυτήν συμπεριλάβαμε όλες τις θέσεις που έβγαιναν άγονες εδώ και χρόνια. Από την επεξεργασία των αιτήσεων συνάγεται ότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα καλύφθηκαν οι 962 από τις 1171 θέσεις (ποσοστό 82,15%) και έμειναν χωρίς υποψηφίους οι 209 (17,85%) κυρίως σε νοσοκομεία άγονων περιοχών. Και σε αυτές τις περιοχές όμως τελικά πήγαμε καλά, αναλογικά με το παρελθόν.

Ενδεικτικά για τις άγονες διαχρονικά περιοχές μερικά παραδείγματα:

στο Γ.Ν. Χίου υποβλήθηκαν υποψηφιότητες και για τις 4 προκηρυχθείσες θέσεις,

στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου και για τις 2 θέσεις,

στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας και για τις 5 θέσεις,

στο Γ.Ν. Κοζάνης και για τις 9 θέσεις,

στο Γ.Ν. Καβάλας και για τις 9 θέσεις,

καθώς και στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και για τις 14 προκηρυχθείσες θέσεις.

Μάλιστα, στην Ικαρία, όπου κατά την περίοδο 2023-2025 το ποσοστό των άγονων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 67% και 75%, στην τρέχουσα προκήρυξη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων.Αντίστοιχα, στο Γ.Ν. Σύρου από τις 9 προκηρυχθείσες θέσεις μόνο 1 δεν προσέλκυσε υποψηφιότητα, ενώ το 2024 από τις 11 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί οι 8 απέβησαν άγονες. Στο Γ.Ν. Καλαμάτας, όπου το 2023 από τις 8 προκηρυχθείσες θέσεις οι 6 παρέμειναν χωρίς υποψηφιότητα, στην τρέχουσα προκήρυξη υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για τις 14 από τις 16 θέσεις. Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στο Γ.Ν. Δράμας, όπου το 2024 από τις 20 προκηρυχθείσες θέσεις οι 15 απέβησαν άγονες, ενώ στην παρούσα προκήρυξη μόνο 2 από τις 9 θέσεις δεν προσέλκυσαν υποψηφιότητα. Αντίστοιχα, στο Γ.Ν. Μυτιλήνης από τις 6 θέσεις μόνο 1 παρέμεινε χωρίς υποψηφιότητα, στο Γ.Ν. Ξάνθης από τις 8 θέσεις οι 2 (έχουμε για πρώτη φορά και 2 υποψηφιότητες για την ΜΕΘ και εφόσον η πρόσληψή τους μετά τον έλεγχο νομιμότητας ολοκληρωθεί, θα ανοίξει επιτέλους και η ΜΕΘ εκεί, η οποία είναι κλειστή εδώ και χρόνια) στο Γ.Ν. Πύργου από τις 7 θέσεις η 1 κλπ.



Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου ακόμη και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγονων θέσεων και επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Παρά ταύτα, εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές προκλήσεις, ιδίως σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές.

Ενδεικτικά:

στην Κεφαλονιά από τις 7 θέσεις που προκηρύχθηκαν οι 5 απέβησαν άγονες, ενώ στη Λήμνο και στα Κύθηρα από τις 5 προκηρυχθείσες θέσεις οι 2 παρέμειναν χωρίς υποψηφιότητα σε κάθε νοσοκομείο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, παρά τον μεγάλο αριθμό των 23 προκηρυχθεισών θέσεων, οι 14 απέβησαν άγονες ενώ οι 9 προσέλκυσαν υποψηφίους.

Συνολικά, στα νησιά που υπάγονται στη 2η και 6η ΥΠΕ, από τις 142 προκηρυχθείσες θέσεις οι 85 καλύπτονται (ποσοστό 60%) οι 57 όμως (ποσοστό 40%) δεν προσέλκυσαν ακόμη υποψηφιότητες. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν ότι, παρά τη σαφή βελτίωση που καταγράφεται σε σχέση με προηγούμενα έτη, εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές με αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και της πρόσληψης θα επαναπροκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις εντός του θέρους. Καλωσορίζω όλους τους νέους αυτούς ιατρούς στο ΕΣΥ.



Υπενθυμίζω ότι την περίοδο αυτήν "τρέχουν" οι προκηρύξεις 1Κ/2026 (για κατηγορίες προσωπικού ΠΕ και ΥΕ) και 2Κ/2026 (για κατηγορίες προσωπικού ΤΕ και ΔΕ), οι οποίες αφορούν σε προσλήψεις του έτους 2025. Πρόκειται για 510 και αντίστοιχα 1.696 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία, φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας. Για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται 5.208 θέσεις (1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού), καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα».