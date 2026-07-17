Δονούσα: Μόνιμη γιατρός ΕΣΥ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού

Η Κοινότητα Δονούσας ανακοίνωσε τον διορισμό της Γουρνά Παγώνας ως μόνιμης γιατρού του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας, με ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας και βαθμό Επιμελήτριας Α΄.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το νησί, καθώς η Δονούσα αποκτά πλέον μόνιμη ιατρική παρουσία, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Ενισχύεται η υγειονομική ομάδα της Δονούσας

Η νέα γιατρός θα ενταχθεί στην υγειονομική ομάδα του νησιού, η οποία αποτελείται από την αγροτική γιατρό, τη νοσηλεύτρια και τον οδηγό ασθενοφόρου, συμβάλλοντας στην καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Ευχαριστίες προς τη νέα γιατρό και τις υπηρεσίες

Η Κοινότητα Δονούσας ευχαρίστησε τη Γουρνά Παγώνα για την επιλογή της να παραμείνει και να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο νησί, ενώ της ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο της.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το Υπουργείο Υγείας και τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου για τη στήριξη και την ενίσχυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δονούσας.