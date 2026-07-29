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Κόσμος Ισραήλ Γιατροί

Ισραηλινός γιατρός πέταξε στη Ρουάντα για να σώσει μωρό 11 ημερών

Ο δρ Σάγκι Άσα ταξίδεψε 4.000 χλμ. για επείγουσα επέμβαση σε νεογνό με απειλητική καρδιακή ανωμαλία και επέστρεψε αυθημερόν.

Credit Photo/Magnific
Credit Photo/Magnific
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Ένα επείγον τηλεφώνημα οδήγησε έναν Ισραηλινό παιδοκαρδιολόγο σε ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων, με στόχο να βοηθήσει ένα νεογέννητο που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά του.

Ο δρ Σάγκι Άσα, επικεφαλής της Μονάδας Επεμβατικής Παιδοκαρδιολογίας στο Ιατρικό Κέντρο «Wolfson», ταξίδεψε στο Κιγκάλι της Ρουάντα για να υποστηρίξει μια δύσκολη ιατρική διαδικασία σε ένα μωρό μόλις 11 ημερών.

Συνεργασία δύο γιατρών για τη σωτηρία ενός νεογνού

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε μέσω της οργάνωσης Save a Child’s Heart (SACH), ύστερα από έκκληση του δρος Ζεράρντ Μισάγκο, παιδοκαρδιολόγου από τη Ρουάντα, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ισραήλ από τον δρ Άσα.

Το νεογνό έπασχε από μια σπάνια και απειλητική για τη ζωή καρδιακή ανωμαλία. Η παρουσία του Ισραηλινού ειδικού κρίθηκε σημαντική για την αντιμετώπιση της περίπτωσης και την παροχή καθοδήγησης στην τοπική ιατρική ομάδα.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής την τοπική ομάδα γιατρών, με τη συμβολή και την υποστήριξη του δρος Άσα. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η κατάσταση του μωρού σταθεροποιήθηκε.

Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός καρδιολόγος πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το Ισραήλ, έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του μέσα στην ίδια ημέρα.

Πηγή: Ynet Global

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Κόσμος Ισραήλ Γιατροί

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