Ισραήλ: Αντίστροφη μέτρηση για τα 2.000 χρόνια από τη βάπτιση του Ιησού

Το Ισραήλ ξεκινά από τώρα τις προετοιμασίες για το 2030, χρονιά κατά την οποία οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο θα τιμήσουν την 2.000ή επέτειο από τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, ένα γεγονός με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως.

Με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, το υπουργείο δημιούργησε ειδική ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον πρέσβη Τζορτζ Ντικ, ειδικό απεσταλμένο του Ισραήλ για τον χριστιανικό κόσμο, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών ενόψει της μεγάλης επετείου.

Βάπτιση παιδιού στον Ιορδάνη ποταμό/Credit Photo -REUTERS

Διάλογος με Εκκλησίες και χριστιανικές κοινότητες

Η νέα ομάδα θα έχει ως βασική αποστολή τη διατήρηση συνεχούς διαλόγου με Εκκλησίες, χριστιανικές κοινότητες και θρησκευτικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, θα συνεργαστεί με κρατικούς φορείς του Ισραήλ για την οργάνωση των εθνικών προετοιμασιών, καθώς εκτιμάται ότι εκατομμύρια προσκυνητές θα θελήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους το 2030.

Στόχος η υποδοχή εκατομμυρίων προσκυνητών

Η ισραηλινή κυβέρνηση δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης στους θρησκευτικούς χώρους και στη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας για πιστούς όλων των θρησκειών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το 2030 αποτελεί «μοναδικό ορόσημο» για τον χριστιανικό κόσμο και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των σχέσεων του Ισραήλ με τις χριστιανικές κοινότητες αποτελεί προτεραιότητα.

Μήνυμα για την επέτειο του 2030

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να προστατεύει την ελευθερία λατρείας και την πρόσβαση στους ιερούς τόπους για όλα τα θρησκεύματα», ανέφερε ο Σάαρ.

Όπως σημείωσε, η επέτειος του 2030 αποτελεί ευκαιρία για χριστιανούς από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, να συνδεθούν με τις ρίζες της πίστης τους και να γνωρίσουν τους τόπους όπου ξεκίνησε η ιστορία του χριστιανισμού.