Ισραήλ: Εντονη αντίδραση κατά Μαμντάνι - «Οι πράξεις του είναι ανόητες»

Χαρακτηρίζοντάς «ανόητες» τις πράξεις του Ζοχράν Μαμντάνι, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης, σχετικά με το ενδεχόμενο σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ, σε περίπτωση που επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.



Η σκληρή απάντηση του γραφείου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήρθε μετά από συνέντευξη του δημάρχου της Νέας Υόρκης, στην οποία αναφέρθηκε στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο ενδεχόμενο εφαρμογής του σε μελλοντική επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην αμερικανική μεγαλούπολη.



«Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του πρωθυπουργού. «Όπως και ο Καρίμ Χαν, ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.



Στις αρχές Ιουνίου, ο Καρίμ Χαν τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μέλους της ομάδας του.

Τι είπε ο Μαμντάνι

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Μαμντάνι είπε ότι «η θέση του Νετανιάχου είναι στη Χάγη» γιατί «είναι εγκληματίας πολέμου σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης» από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει αν διαθέτει την αρμοδιότητα να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη και πως εξετάζει το ζήτημα με τις αρμόδιες αρχές της πόλης.



«Θα κάνουμε αυτά που μου επιτρέπει να κάνω ο νόμος στη Νέα Υόρκη», είπε.



Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.



Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.



Το γραφείο του Νετανιάχου επιμένει ότι το ΔΠΔ είναι «ένα δικαστήριο-οπερέτα που δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε Αμερικανούς και Ισραηλινούς» πολίτες.