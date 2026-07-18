Ισραήλ: Κυβερνητική απόφαση ανοίγει δρόμο για τη χρήση κροκόδειλων γύρω από τις φυλακές

Σε μια ανατριχιαστική απόφαση οδηγείται η κυβέρνηση του Ισραήλ η οποία προσανατολίζεται στη χρήση κροκόδειλων στις φυλακές προκειμένου να αποτραπούν οι αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατούμενων



Η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε τους κροκόδειλους του Νείλου στην κατηγορία της «πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο χαιρέτισε Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ίδιος, μάλιστα, είχε προτείνει τον Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδειλοι για να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.



«Καταραμένε τρομοκράτη, σκέφτεσαι να επιχειρήσεις να αποδράσεις; Σκέψου το δυο φορές», έγραψε πρόσφατα στο Facebook, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια εικόνα, δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη, που τον δείχνει να κρατά έναν κροκόδειλο από το λουρί.



«Οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδειλους!», αναφέρει η λεζάντα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13, η ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων είχε αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο.



Ωστόσο, ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ, ορίζει ότι οι κροκόδειλοι του Νείλου –που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως άγρια ζώα– μπορούν να εκτρέφονται υπό την προϋπόθεση «ότι κρατούνται από έναν φορέα ασφαλείας (...) υπό συνθήκες που καθορίζονται» από την Αρχή Φύσης και Πάρκων «και με την επιφύλαξη ότι η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κρίνει ότι η κατοχή τους απαιτείται για σκοπούς ασφαλείας».



Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο ακροδεξιός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοπεύει να αναπτύξει κροκόδειλους γύρω από τη φυλακή Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.



Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2025 στη Φλόριντα ένα κέντρο κράτησης μεταναστών σε μια περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες και το αποκαλούσε «Αλκατράζ με αλιγάτορες». Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης έχει πλέον κλείσει.