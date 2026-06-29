Υγεία: Πάνω από 522.000 χειρουργεία το 2025 – Μειώθηκαν οι λίστες αναμονής

Με απολογισμό των αποτελεσμάτων της μεταρρύθμισης στη διαχείριση των χειρουργείων του ΕΣΥ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Υγείας, με κεντρικό θέμα την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και τα Απογευματινά Χειρουργεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 522.000 χειρουργικές επεμβάσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων ετών, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για προγραμματισμένο χειρουργείο διαμορφώθηκε στις πέντε εβδομάδες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέσω του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, εκ των οποίων οι 10.790 αφορούσαν ασθενείς που περίμεναν πάνω από τέσσερις μήνες και οι 16.055 ασθενείς με αναμονή άνω των οκτώ μηνών. Παράλληλα, εκδόθηκαν 66.570 vouchers, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα δωρεάν επιλογής παρόχου για τη χειρουργική τους επέμβαση.

«Η λίστα αναμονής μειώθηκε κατά 98%»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι βασικός στόχος του προγράμματος δεν ήταν ο αριθμός των επεμβάσεων, αλλά η δραστική μείωση των ασθενών που ανέμεναν πάνω από τέσσερις μήνες για προγραμματισμένο χειρουργείο.

Όπως ανέφερε, όταν ανέλαβε την ηγεσία του υπουργείου οι σχετικές εκκρεμότητες ξεπερνούσαν τις 90.000, ενώ σήμερα –όπως είπε– η λίστα έχει μειωθεί κατά 98%, υπερκαλύπτοντας τον στόχο του 90% που είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σχέση με το 2024, αποδίδοντας την εξέλιξη στην αύξηση των τακτικών χειρουργείων, στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και στη συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές για την εξυπηρέτηση των λιστών αναμονής.

Ενίσχυση του ΕΣΥ με νέες προσλήψεις

Στο πλαίσιο της συνέντευξης παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ανακοίνωσε ότι η πρόσφατη προκήρυξη 1.171 μόνιμων θέσεων ιατρών ΕΣΥ συγκέντρωσε υποψηφιότητες για το 82% των θέσεων, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης περίπου 3.000 επικουρικών εργαζομένων.

Παράλληλα, προετοιμάζονται νέες προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για 1.930 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 1.470 μόνιμες θέσεις λοιπού προσωπικού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων.