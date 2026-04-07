Ειρήνη Μουρτζούκου: Η ώρα της απολογίας για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται σήμερα Μεγάλη Τρίτη, να περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας Αμαλιάδας ως κατηγορούμενη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024. Βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς η ιατροδικαστική έκθεση της τριμελούς επιτροπής έδειξε ότι το αγοράκι πέθανε από ασφυξία, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Η Μουρτζούκου, που θα μεταχθεί από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται προφυλακισμένη για τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.



«Θα πρέπει να ενημερωθούμε για τη δικογραφία προκειμένου να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν και στην ποινική της δίωξη. Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν ευθύνεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη. Όπως λέει, είναι το παιδί που λάτρευε που έδωσε νόημα στη ζωή της και δεν υπήρχε περίπτωση να του προξενήσει κακό. Θα απολογηθούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι σε συνεννόηση πάντα με την κ. ανακρίτρια » δηλώνει ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, Νίκος Αλεξανδρής.



Η 25χρονη όταν κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του παιδιού είχε περιγράψει σε υπόμνημά της τα όσα έγιναν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της. Στην απολογία της δεν θα αλλάξει τα όσα λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την έκπληξη.