Εκατομμύρια Γάλλοι πουλάνε τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους

Δεν είναι είδηση, συνιστά διαχρονική αλήθεια: πολλά από τα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο καταλήγουν κάθε χρόνο στο κατάστημα απ΄ όπου αγοράστηκαν για αλλαγή.

Η είδηση είναι πως περίπου 20 εκατομμύρια Γάλλοι δηλώνουν πως έχουν πουλήσει ήδη τα δώρα που έλαβαν τα Χριστούγεννα. Το 2025, αυτό που κάποτε γινόταν διακριτικά, εμφανίζεται τώρα σχεδόν ως αντανακλαστικό από σχεδόν 1 στους 2 Γάλλους, σύμφωνα με το Βαρόμετρο της eBay- που διενεργήθηκε από την εταιρεία μετρήσεων Kantar- τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύει αποκλειστικά η εφημερίδα Figaro.

Η μεταπώληση των χριστουγεννιάτικων δώρων έχει πάψει πια να θεωρείται ταμπού. Μέσα σε ένα χρόνο, 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι προστέθηκαν σε όσους ήδη πούλησαν τα δώρα τους πέρσι ενώ 21% των ερωτώμενων παραδέχονται χωρίς δισταγμό πως θα το κάνουν και φέτος, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2011. Πρόκειται για πρακτική που χαρακτηρίζεται ως χρηστική ειδικά σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας και πρωτοφανούς πολιτικής αστάθειας για τη Γαλλία που έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργούς από το 2022,έτος έναρξης της δεύτερης θητείας Μακρόν.

+400% αύξηση των αγγελιών πώλησης στο eBay -390.000 αγγελίες στην πλατφόρμα Rakuten το βράδι των Χριστουγέννων

Επτά στους δέκα Γάλλους απαντούν χωρίς αναστολές πως θα προσθέσουν τα χρήματα από την πώληση των δώρων που δέχθηκαν στις αποταμιεύσεις τους ή για να καλύψουν τα έξοδα του τέλους του έτους, ποσοστό αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με τη μέτρηση του 2024. Κατά μέσο όρο ελπίζουν πως θα αποκομίσουν ποσό περίπου 52 ευρώ τα οποία το 43% δηλώνει πως θα αποταμιεύσει. «Είναι ξεκάθαρο πως φέτος οι Γάλλοι αναθεωρούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα χρήματα που κερδίζουν.

Η αποταμίευση και η τακτοποίηση των δαπανών τους ιεραρχούνται τώρα πριν από την επιθυμία να χαρούν μία αγορά για τον εαυτό τους», παρατηρεί η Σάρα Ταγιέμπ, γενική διευθύντρια της eBay France.

Στην πλατφόρμα του eBay το φαινόμενο της μεταπώλησης των δώρων γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων. «Σε γενικές γραμμές, καταγράφουμε έως και +400% αύξηση στις αγγελίες την εβδομάδα των Χριστουγέννων σε σχέση με μία τυπική εβδομάδα του χρόνου, με ένα ξεκάθαρο αποκορύφωμα στις 25 Δεκεμβρίου», εξηγεί η Ταγιέμπ.

Οι κατηγορίες όπου παρατηρείται περισσότερο το φαινόμενο είναι τα προϊόντα τεχνολογίας, τα βιβλία, οι δίσκοι και τα επώνυμα παιχνίδια με τιμές 30% έως 70% χαμηλότερες από τις τιμές λιανικής.

Η ίδια δυναμική καταγράφεται και στην πλατφόρμα της Rakuten όπου την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 11.30 το πρωί είχαν καταγραφεί περίπου 390.000 αγγελίες μεταπώλησης από ιδιώτες, ποσοστό κατά 2% αυξημένο σε σχέση με την ημέρα των Χριστουγέννων πέρσι. Η πλατφόρμα αναμένει πως οι αγγελίες θα ξεπεράσουν το 1.000.000 τις αμέσως επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας την παγίωση της μεθεόρτιας τάσης.

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Rakuten France που διενήργησε η εταιρεία Ipsos BVA, 3 στους 10 Γάλλους δηλώνουν έτοιμοι να μεταπωλήσουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους εάν δεν τους ταιριάζουν, με την τάση να εμφανίζεται ισχυρότερη - 41% - στις ηλικίες 35-54 ετών.

Οι αγγελίες που βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα αφορούν βιβλία, δίσκους, DVD, βιντεοπαιχνίδια, παιχνίδια Playmobil, iPhone16, ακόμη και πολυμάγειρες ή air fryer. Στην συγκεκριμένη μέτρηση, το 21% δηλώνει πως με τα χρήματα από την πώληση θέλουν να αγοράσουν κάτι που θα τους δώσει πραγματική χαρά, μια αύξηση 6 μονάδων σε σχέση με το 2024.

Κατά μέσο όρο, όσοι πούλησαν πέρσι τα δώρα τους δηλώνουν πως κέρδισαν περίπου 100 ευρώ ενώ κάποιοι δήλωσαν ποσά έως και 300 ευρώ.

Δεν θεωρείται ασέβεια από τις νεότερες γενιές

Αν και η μεταπώληση των δώρων εξακολουθεί να θεωρείται ως ασέβεια για το 24% των Γάλλων, η τάση είναι ισχυρή, ειδικά στις νεότερες γενιές. Μόλις το 19% των ηλικιών 16-24 ετών κρίνει την κίνηση ως απρεπή, σαφώς λιγότεροι από το 31% των ηλικιών 45 έως 54 ετών.

Εντυπωσιακό εύρημα της μέτρησης είναι πως σχεδόν οι μισοί από όσους χαρίζουν ένα δώρο δηλώνουν υπέρ της μεταπώλησής του από τον αποδέκτη εάν το ποσό που θα αποκομιστεί δοθεί ως δωρεά σε κάποια οργάνωση ή χρησιμοποιηθεί για να αγοράσει κάτι που πραγματικά επιθυμούσε ο παραλήπτης του δώρου.

Το Βαρόμετρο της eBay αποκαλύπτει και μεγάλες ανισότητες μεταξύ των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Γαλλίας. Το φαινόμενο της μεταπώλησης των δώρων είναι εξαιρετικά σύνηθες στο Île-de-France- την πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού- σε αντίστιξη με τις επαρχιακές πόλεις όπου προτιμούν να ξαναδωρίσουν κάτι που δεν χρειάζονται.

Μεταχειρισμένο δώρο από τα 2/3 των Γάλλων

Η σύνεση των Γάλλων στην περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας που βιώνουν αντικατοπτρίζεται και στις αγορές τους. Από την αρχή του Δεκεμβρίου, σχεδόν ένας στους δύο Γάλλους δήλωνε πως φέτος θα ξοδέψει λιγότερα για τις γιορτές ενώ η αγορά των μεταχειρισμένων γνωρίζει ισχυρή ανάπτυξη: σχεδόν τα 2/3 δηλώνουν πρόθεση να δωρίσουν κάτι από δεύτερο χέρι, ποσοστό αυξημένο κατά 10 μονάδες μέσα σε τρία χρόνια.

Ρούχα, δίσκοι, βιβλία, vintage παιχνίδια και διακοσμητικά συγκαταλέγονται στις προτιμώμενες κατηγορίες δώρων. Η νέα φιλοσοφία της εποχής φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος στο γαλλικό καταναλωτικό κοινό: αγοράζουμε λιγότερα αλλά καλύτερης ποιότητας και δεν κρατάμε ό,τι δεν μας χρησιμεύει.

* Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου