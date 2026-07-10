Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ

Εκφυλισμός στον ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

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Η παραίτηση Φάμελλου άνοιξε ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ πριν καν «στεγνώσει το μελάνι» της δήλωσής του με φαινόμενα απόλυτου εκφυλισμού να κάνουν αμέσως την εμφάνισή τους. 

Η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια Γραμματέας,  επικαλείται διαδικαστική αρμοδιότητα για να παγώσει την Κεντρική Επιτροπή, όμως Πολάκης και Παππάς αρνούνται να αναγνωρίσουν το δικαίωμα αναβολής. Ακόμα και τώρα που το κόμμα αργοσβήνει. 

Η κ. Σαπουνά (ERTNews) διαβάζει το καταστατικό με τρόπο που της επιτρέπει να μπλοκάρει τη διαδικασία - χωρίς πρόεδρο, λέει, δεν υπάρχει εισήγηση, άρα δεν υπάρχει συνεδρίαση. Πολάκης και Παππάς διαβάζουν το ίδιο κενό εξουσίας ως ευκαιρία: αν κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς αναβολή, τότε η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει κανονικά. 

Η κ. Σαπουνά, ασκώντας καθήκοντα γραμματέα λόγω της παραίτησης Καλπάκη, επικαλείται διπλή αρμοδιότητα: λειτουργεί την Κεντρική Επιτροπή και άρα αποφασίζει για τη σύγκλησή της που εν τέλει, λέει, ότι δεν θα γίνει γιατί θα πρέπει τώρα να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία. 

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Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ

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