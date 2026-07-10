Πολάκης: «Κανονικά θα διεξαχθεί αύριο η Κεντρική Επιτροπή»

Να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου, επιμένει ο Παύλος Πολάκης, όπως και άλλα στελέχη του κόμματος, ενώ τα πυρά του έστρεψε, σε δηλώσεις του στον Τύπο, προς την αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά, η οποία είχε εκφράσει την άποψη πως εφόσον παραιτήθηκε από τη θέση του ο Σωκράτης Φάμελλος και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόεδρος για να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε πως «η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό, αύριο θα γίνει όπως και δήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής», ενώ παράλληλα κάλεσε όλα τα μέλη της ΚΕ αύριο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham. Σημειώνεται πως προκειμένου να υλοποιηθεί η συνεδρίαση θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία τουλάχιστον 130-135 μέλη.

Όσον αφορά στην αναπληρώτρια γραμματέα ο ίδιος σχολίασε πως «δεν είχε απολύτως καμία ούτε νομιμοποίηση ούτε αρμοδιότητα να την ακυρώσει», ενώ επισήμανε ότι, βάσει καταστατικού, ρόλο προέδρου μετά την παραίτηση του Σ. Φάμελλου αναλαμβάνει η Πολιτική Γραμματεία. Σχετικά με το ποιος θα κάνει την εισήγηση στην αυριανή ΚΕ, είπε πως εφόσον η σύγκλησή της έγινε μετά από αίτημα μελών της, ούτως ή άλλως θα γινόταν από κάποιο από αυτά, όπως και θα γίνει.

Υπενθυμίζεται πως ίδιο σκεπτικό εξέφρασε και ο Φώτης Κουβέλης, πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, λέγοντας πως «εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από αριθμό μελών πάνω από το 25% της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

Ο Παύλος Πολάκης, ερωτηθείς για το τι μέλλει γενέσθαι αύριο, αλλά και για τις δικές του προθέσεις, σημείωσε πως η συνεδρίαση θα έχει ως αντικείμενο «την αλλαγή της πολιτικής απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής», όπως και ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδρια του, καλώντας την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων».

Όσον αφορά τη δική του κατάσταση στο κόμμα, υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «θα πάρει απόφαση για την επαναφορά του στη κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής», ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για να μπορέσει να τον επαναφέρει, ο Π. Πολάκης απάντησε πως «το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή», ξεκαθαρίζοντας ότι για «να μην επαναληφθούν φαινόμενα τύπου να ψηφίζουν κάποιοι και μετά να αποχωρούν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία θα εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα πάρουν μέρος οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και υποψήφιοι του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».