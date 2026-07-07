Πολάκης σε Φάμελλο: «Αν στηρίζεις Τσίπρα πήγαινε εκεί να δούμε εάν σε πάρει...»

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Θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ανοιχτά εκ νέου ο , Παύλος Πολάκης.

Κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση» στο κόμμα, χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου «κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας».

Απευθυνόμενος μάλιστα προς τον κ. Φάμελλο και τα σενάρια περί προσέγγισής του με τη «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά:

«Άμα το στηρίζεις, παραιτήσου και πάνε εκεί, να δούμε αν θα σε πάρει».

Αναφερόμενος, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, στις εσωκομματικές εκλογές, ο βουλευτής Χανίων υποστήριξε μάλιστα ότι... χάρισε την εκλογή στον κ. Φάμελλο καθώς όπως είπε, δεν κατήλθε στον δεύτερο γύρο.

«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα», διεμήνυσε ο Πολάκης, περιγράφοντας τα βήματα: αναίρεση απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, παραίτηση Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Από τα «πυρά» του δεν ξέφυγε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας: «το 2023 το πρόβλημα ήταν ότι ο Τσίπρας έλεγε θα πάμε με το ΠΑΣΟΚ, τον έφτυνε ο Ανδρουλάκης και έλεγε θα πάμε με το ΠΑΣΟΚ».