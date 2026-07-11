ΣΥΡΙΖΑ: Στήνουν άρον - άρον το «σκηνικό» για Κεντρική Επιτροπή

Η αποθέωση του παραλόγου εκ νέου στον ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Μετά από τα όσα θλιβερά συνέβησαν χθες στην Κουμουνδούρου, σήμερα ο... μισός ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι ελέγχει η πλευρά Πολάκη συγκεντρώνεται κανονικά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας - με εργασίες της τελευταίας στιγμής για να στηθεί το απαραίτητο «σκηνικό» -προκειμένου να συνεδριάσει το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος.

Βασικό επίδικο παραμένει η αλλαγή της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής - κάτι που εάν τελικά συμβεί και αναγνωριστεί επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα καθόλου πιθανό -τότε θα πρέπει να αναμένονται παραιτήσεις βουλευτών που από την πρώτη στιγμή θέλησαν να κρατήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την «Συμπαράταξη» παρά την καθαρή αδιαφορία από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.

Το παράδοξο είναι πως όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην αίθουσα που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, δεν αναγνωρίζονται από την Κουμουνδούρου - ακόμα και εάν συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία των 130 και πλέον μελών - η οποία από χθες έχει ανακοινώσει την αναβολή της συνεδρίασης καλώντας σε Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα.

H σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά σε καμία περίπτωση αυτή καθαυτή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αλλά την επόμενη ημέρα μετά από την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου που όπως όλα δείχνουν, περισσότερα προβλήματα προκάλεσε, παρά έλυσε και κυρίως τη στάση που θα κρατήσει η Κουμουνδούρου απέναντι στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

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