Εκείνη η μπίρα θα αργήσει να σερβιριστεί

Χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις κύλησε το χθεσινό ραντεβού του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου σχετικά με τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις ελληνικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της άμυνας της Κύπρου.

«Καλό κλίμα, αλλά κάπως βαρετό» ήταν η απάντηση της καλής πηγής μου στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρώτησα πως πήγε η κουβέντα. Άλλωστε, οι πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών έχει επιτείνει το χαμηλό βαρομετρικό, που χαρακτηρίζει εδώ και πολύ καιρό τις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Νίκο Ανδρουλάκη.

Με αυτά και με κείνα, εκείνη η μπίρα που ήθελε να πιει ο πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως εκμυστηρεύτηκε o κ. Μητσοτάκης λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά στην Νέγκα στο Action 24, θα περιμένει πολύ ακόμα.

Κατά τα άλλα, με έφαγε η περιέργεια χθες όλη την ημέρα για αυτή τη συνάντηση, τη 40λεπτη.

Για το εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έθετε με κάποιο τρόπο θέμα υποκλοπών στον κ. Μητσοτάκη, αφού είχε προηγηθεί η απόφαση της δικαιοσύνης και αφού δεν είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην τελευταία συζήτηση που είχαν οι δυο τους στη Βουλή.

Είδα και απόειδα μέχρι να στραφώ προς τον Κουκλουμπέρη από τον οποίο ζήτησα να μάθω το εάν ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το θέμα, έστω και ακροθιγώς, στον Πρωθυπουργό.

Και όπως με ενημέρωσε, σχεδόν αμέσως, καμία άλλη συζήτηση δεν έγινε ανάμεσα στους δυο άνδρες εκτός των όσων αφορούσαν στην κρίση στη Μέση Ανατολή και τις κινήσεις της Ελλάδας.

«Ούτως ή άλλως δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση εκ μέρους του κ. Ανδρουλάκη, ήταν μια θεσμική ενημέρωση του Πρωθυπουργού προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική και δεν πρέπει να τη συγχέουμε με άλλα θέματα», τόνιζαν στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Λογικό και αρκούντως σοβαρό.