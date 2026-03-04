ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμες κάλπες για το Συνέδριο

Απολύτως θεσμικά και χωρίς να παρεκκλίνει από τον λόγο για τον οποίο αιτήθηκε τη συνάντηση, δηλαδή την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθεί αλλά και να καταθέσει τις απόψεις του για το θέμα.

Όπως έλεγαν συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη στον FLASH, η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς επρόκειτο για μια θεσμική ενημέρωση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η διαρροή αυτή έγινε προς διάψευση σεναρίων σε δημοσιογραφικά πηγαδάκια για ενδεχόμενο αναφοράς σε άλλα θέματα όπως π.χ. οι υποκλοπές, ωστόσο από την Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάριζαν ότι το ραντεβού δεν πρέπει να συγχέεται με άλλα ζητήματα. «Όλα καλά», ήταν το λακωνικό σχόλιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος του 40λεπτου τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεκαπέντε μήνες μετά την τελευταία συνάντηση που είχαν το Δεκέμβριο του 2024.

Ο κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε -σύμφωνα με αρμόδιες πηγές- την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και να μείνει επίσης προσηλωμένη «στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου», ώστε η διέξοδος να δοθεί ειρηνικά και με διπλωματικά μέσα. Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του κυπριακού ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Εκλογή συνέδρων και διεύρυνση

Στο μεταξύ, τα εσωκομματικά δρώμενα μοιραία έχουν ατονήσει επικοινωνιακά αυτές τις ημέρες, αφού τα ΜΜΕ στρέφουν τους προβολείς τους στον πόλεμο με τα πραγματικά πυρά στο Ιράν. Ωστόσο, οι διεργασίες στην Χαριλάου Τρικούπη ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται κανονικά σε όλα τα στρατόπεδα με κύριο γνώμονα, επί του παρόντος, την εκλογή συνέδρων που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση, ο Κώστας Σκανδαλίδης προϊδέασε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε τη Δευτέρα, για νέα κύματα ανακοινώσεων στελεχών από όλο το φάσμα των δυνάμεων από τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό, το δημοκρατικό κέντρο και μέχρι τη δημοκρατική αριστερά. Από τις ανακοινώσεις αυτές εξαιρούνται οι εν ενεργεία βουλευτές, την προσχώρηση των οποίων στο ΠΑΣΟΚ χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έμφαση στην Αττική

Στην αξιωματική αντιπολίτευση επιμένουν παράλληλα στην ατζέντα της καθημερινότητας με έμφαση στην Αττική όπου ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας και το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια επιρροή όπως στην επαρχία, με αποτέλεσμα τα ποσοστά να μην είναι τα επιθυμητά.

Ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας χθες βράδυ στην ημερίδα του κόμματός του για τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων στο λεκανοπέδιο έκανε λόγο για πρωτοβουλία που συνιστά έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ, ειδικά για την Αττική, θυμίζοντας την πρόταση για το κυκλοφοριακό που είχε προηγηθεί προ μερικών μηνών.

«Με αίσθημα ευθύνης και συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του λαού, είμαστε δίπλα στην κοινωνία και στον πολίτη με ρεαλιστικές θέσεις για μια πιο ποιοτική ζωή», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θέτοντας καταληκτικά το πολιτικό διακύβευμα, απευθυνόμενος στα εκατομμύρια των πολιτών που διαβιούν στην Αθήνα, τους κάλεσε να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Υπάρχει άλλος δρόμος, άλλο σχέδιο, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη για την πολιτική αλλαγή, προτείνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο».