Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: Νικητής ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Τα αποτελέσματα του β' γύρου

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μετά από την ολοκλήρωση του Β' Γύρου Ψηφοφορίας στο μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας.

Με καταμετρημένο το 100%, ο κ. Κουτσόλαμπρος λαμβάνει το 61,29% των ψήφων, έναντι του ανθυποψηφίου του, Δημήτρη Αναστασόπουλου, που συγκεντρώνει ποσοστό 38,71%.

«Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εμφατική νίκη του, ο κ. Κουτσόλαμπρος ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους του και τόνισε ότι «αφήνουμε πίσω κάθε ένταση και τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου».

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια νίκη όλων των δικηγόρων.

Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ενότητα, συνεργασία και συστηματική δουλειά.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση, κάθε διαχωριστική γραμμή, κάθε τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου.

Προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, αλλά, με μία κοινή επιδίωξη: Έναν ΔΣΑ που να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου.

Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο. Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο προέρχονται. Δεσμεύομαι ότι κανένας δεν θα μένει μόνος. Όσα είπα προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο.

Ξεκινάμε μαζί μια νέα σελίδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για τη δικηγορία, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, τους συναδέλφους μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι».

Αναστασόπουλος: Κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή

Μετά την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, ο αντίπαλος του κ. Κουτσόλαμπρου, Δημήτρης Αναστασόπουλος, ευχαρίστησε με τη σειρά του τους ψηφοφόρους του για την στήριξη στον αγώνα.

«Αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια, να μας λένε για αλλαγή.

Δεν κερδίσαμε τον εκλογικό μας στόχο, του σήμερα. Αλλά οπωσδήποτε κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή - και υπηρέτησε πάντα η παράταξή μας. Δείξαμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και να τους διαβεβαιώσω ότι μας οπλίζουν με μια ισχυρή εντολή την οποία θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο.

Η παράταξή μας έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο για τα συμφέροντα του Δικηγορικού Σώματος.

Ο ίδιος, εγκαταλείποντας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες, δεν μπορώ να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα έντεκα χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική.

Ο αγώνας αυτός δεν τερματίζεται ποτέ.

Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα.

Δεν άλλαξε σε τίποτε, το ξέρουν αυτό καλά φίλοι κι αντίπαλοι, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Με έκανε καλύτερο δικηγόρο και καλύτερο άνθρωπο».

Ποιος είναι ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι δικηγόρος Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, τέως Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικού ΔΣΑ, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων.

Είναι συντάκτης όλων των ασφαλιστικών οδηγών ΔΣΑ. Τελείωσε τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκεί δικηγορία στην Αθήνα στους κλάδους του εργατικού δικαίου, του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης και του διοικητικού δικαίου. Έχει παραστάσεις σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από το 1989 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων και από το 2008 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, του οποίου υπήρξε προϊστάμενος της Δ/νσης Ν.Υ. από του έτους 2012. Ήδη σήμερα είναι προϊστάμενος του Τμήματος μη Μισθωτών της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ. Είναι επίσης Νομικός Συνεργάτης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Είναι παντρεμένος, πατέρας δύο τέκνων και αθλητής ορεινής ποδηλασίας. Έχει συνεχή αρθρογραφία για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και είναι συγγραφέας των βιβλίων:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ - Εκδόσεις ΝΒ

Έχει εκπροσωπήσει το Δικηγορικό Σώμα πολλές φορές στη Βουλή και σε Υπουργεία για ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης και Εμμίσθων Δικηγόρων.

Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες για την κοινωνική ασφάλιση των δικηγόρων και τα φλέγοντα ζητήματα σε πάνω από 30 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Έχει μετάσχει ως εισηγητής σε δεκάδες συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις.

Είναι άμισθος σύμβουλος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Τέλος η μεγάλη του αγάπη είναι η ποδηλασία βουνού σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος