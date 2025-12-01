Εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: Αναστασόπουλος και Κουτσόλαμπρος στον δεύτερο γύρο

«Κλείδωσαν» τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα Δευτέρα (1/12) στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με τον Δημήτρη Αναστασόπουλο και τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο να τίθενται αντιμέτωποι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, για να διεκδικήσουν την προεδρία του συλλόγου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης στο 98,77% στον πρώτο γύρο, πρώτος εξελέγη ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με 22,25 % (2.981 σταυροί), δεύτερος ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 18,82% (2.492 σταυροί), τρίτος ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 15,31% (2.027), τέταρτος ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 14,6% (1.933), πέμπτος ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 13,47% (1.784), έκτος ο Θωμάς Καμενόπουλος με 7,50 % (933), έβδομος ο Αντώνης Αντανασιώτης με 4,25% (563) και όγδοος ο Θέμης Σοφός με 3,53% (467).

Φινοκαλιώτης και Πρωτοπαπαδάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη θα διεκδικήσουν σε μία εβδομάδα την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών.

Ο πρώτος - επικεφαλής του συνδυασμού «Δικηγορική Πρωτοπορία» - συγκέντρωσε ποσοστό 28,46% (1096 ψήφους), ενώ η δεύτερη - επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για τη Δικηγορία» - έλαβε ποσοστό 18,49% (712ψήφους).

Ο επαναληπτικός γύρος ανάμεσα στους δύο υποψηφίους θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

Συνολικά ψήφισαν 3.956 δικηγόροι επί συνόλου 6.747 εγγεγραμμένων μελών (ποσοστό συμμετοχής 58,63%).