Εκλογές ΔΣΑ: Τη Δευτέρα η τελική αναμέτρηση Αναστασόπουλου-Κουτσόλαμπρου

Έκλεισαν οι κάλπες της πρώτης ημέρας του β΄ γύρου των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών οι οποίες και αύριο, Δευτέρα, όταν και θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος για την επόμενη τετραετία. Σήμερα, Κυριακή, προσήλθαν στον ΔΣΑ και ψήφισαν 3.032 δικηγόροι από τους 24.694 που έχουν δικαίωμα ψήφου.



Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).



Παράλληλα, οι εκλογές συνεχίζονται και αύριο στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, ενώ σήμερα θα αναδείξουν προέδρους εννέα Δικηγορικοί Σύλλογοι.



Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διεκδικούν την πρώτη θέση ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Φινοκαλιώτης έλαβε ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η κυρία Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 18,49% (712 σταυρούς).



Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).



Τέλος, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων και αναδείχθηκε πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας η Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη με 57,14% (40 σταυρούς), έναντι του Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους με 42,86% (30 σταυρούς).