Εκνευρισμός στην Άγκυρα: «Λάθος βήμα ο εξοπλισμός των ελληνικών νησιών», λέει ο Τσελίκ

Σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους τοποθετήθηκε ο Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας επανέλαβε ότι «ο εξοπλισμός των ελληνικών νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς είναι λανθασμένος», ενώ κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία για κινήσεις που εντείνουν την ένταση μέσω της συνεργασίας της με το Ισραήλ.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, ο Τσελίκ χαρακτήρισε «απολύτως λανθασμένη» την πρόθεση αποστολής πολεμικών πλοίων και ενίσχυσης της στρατιωτικής «ορατότητας» για την προστασία της Κύπρου.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η ΕΕ έχει ήδη αποτύχει να διαμορφώσει αποτελεσματικό πλαίσιο ασφάλειας, επικαλούμενος τον Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο Τούρκος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι, εν μέσω της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, κινήσεις που ευθυγραμμίζονται με «τις απαιτήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς ή ορισμένων σιωνιστικών συμμαχιών» ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

«Εγγυήτρια δύναμη» στη Κύπρο η Τουρκία

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, επανέλαβε ότι η Τουρκία «ως εγγυήτρια δύναμη» διαθέτει την αποφασιστικότητα και την ικανότητα να προστατεύσει τα συμφέροντα της «ΤΔΒΚ».



Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ, ο Τσελίκ δήλωσε ότι «αυτό που διαχωρίζει τα κράτη από τις τρομοκρατικές οργανώσεις είναι ότι ενεργούν με κανόνες», υποστηρίζοντας ότι «οι επιθέσεις του Ισραήλ είναι παράνομες, άδικες και βάρβαρες», ενώ κατηγόρησε το Τελ Αβίβ ότι επιχειρεί να επιβάλει μια «τάξη μέσω δολοφονιών» που «θα φέρει καταστροφή για όλους».

Αναφερόμενος στην επίθεση κατά του Ιράν, τη χαρακτήρισε «άδικη και ανέντιμη», τονίζοντας ότι η στάση που πρέπει να τηρηθεί είναι τριπλή: προστασία της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας, διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης και αντίσταση απέναντι σε δυνάμεις που απειλούν την παγκόσμια τάξη.

Σχετικά με πυραύλους που έφτασαν σε τουρκικό έδαφος, ο Τσελίκ σημείωσε ότι η ιρανική πλευρά διαβεβαιώνει πως δεν υπήρξε στόχευση της Τουρκίας. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Άγκυρα διαθέτει δικές της ενδείξεις μέσω συστημάτων ραντάρ και εξετάζει τα δεδομένα.

Εάν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια ενός «ξεχωριστού στοιχείου» ή για λανθασμένο χειρισμό, η Τουρκία παραμένει προς το παρόν σε στάση αναμονής.