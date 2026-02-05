ΕΚΤ: «Φρένο» στη μείωση επιτοκίων – Τι σημαίνει για δάνεια και δόσεις

Οι αγορές και οι αναλυτές αναμένουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη σημερινή του συνεδρίαση θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, καθώς οι πρόσφατες μακροοικονομικές ενδείξεις δεν έχουν μεταβάλει σημαντικά τις προβλέψεις που έχουν τεθεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Η τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας άφησε τα επιτόκια σταθερά, με σκοπό να αξιολογηθεί περαιτέρω η επίπτωση των προηγούμενων κινήσεων στη ζώνη του ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για ανάπτυξη παρέμεινε συγκρατημένα θετική.

Ο πληθωρισμός φρενάρει τη μείωση των επιτοκίων

Το βασικό πλαίσιο που επηρεάζει την κρίση των αξιωματούχων της ΕΚΤ περιλαμβάνει τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του στόχου του 2% τον Ιανουάριο του 2026 -με τον γενικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 1,7% σύμφωνα με την Eurostat- σηματοδοτώντας χαμηλότερες πιέσεις τιμών αλλά και μια «ήπια» οικονομική επιβράδυνση στην περιοχή.

Euro area #inflation expected to be at 1.7% in January 2026, down from 2.0% in December 2025. Components: services +3.2%, food, alcohol & tobacco +2.7%, other goods +0.4%, energy -4.1% - flash estimate https://t.co/Z9HgSofNdW pic.twitter.com/XeCPEJAFcC — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 4, 2026

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν αυστηρότερους όρους δανεισμού, γεγονός που αναδεικνύει την επιφυλακτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ένα περιβάλλον που παραμένει επισφαλές για νέες επενδύσεις και πιστοδοτήσεις.

Το σκεπτικό της απόφασης αναμένεται να αναλύσει η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει τη συνεδρίαση του Δ.Σ

Η ίδια πάντως έχει τονίσει ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν ακολουθεί «προκαθορισμένο μονοπάτι» για τα επιτόκια, αλλά λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά και την πραγματική οικονομία.

Τι σημαίνει η απόφαση για τους δανειολήπτες και την αγορά

Η στάση αναμονής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική απόφαση, αλλά μια κίνηση στρατηγικής που επηρεάζει άμεσα το κόστος χρήματος στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Ιανουάριο στο 1,7% -κάτω από τον επίσημο στόχο του 2%- η Φρανκφούρτη εμφανίζεται διστακτική. Ο λόγος κρύβεται στον δομικό πληθωρισμό (που εξαιρεί ενέργεια και τρόφιμα), ο οποίος παραμένει το βασικό «αγκάθι» για τους κεντρικούς τραπεζίτες, καθώς φοβούνται ότι μια πρόωρη μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών. Η επίδραση στις δόσεις των δανείων Για τους Έλληνες δανειολήπτες, η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι η πολυπόθητη ελάφρυνση στις δόσεις των στεγαστικών δανείων που συνδέονται με το Euribor μετατίθεται για το επόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, οι αγορές χρήματος έχουν ήδη αρχίσει να «προεξοφλούν» τις μελλοντικές κινήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ.

Το βλέμμα στη «γλώσσα» της Λαγκάρντ

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στη συνέντευξη Τύπου της επικεφαλής της ΕΚΤ. Οι αναλυτές θα αναζητήσουν μια αλλαγή στη διατύπωση: αν η φράση «τα επιτόκια θα παραμείνουν σε περιοριστικά επίπεδα για όσο χρειαστεί» αντικατασταθεί από μια αναφορά σε «εξαρτώμενες από τα δεδομένα προσαρμογές», τότε ο δρόμος για τη μείωση του κόστους δανεισμού θα έχει ανοίξει οριστικά. Σε ένα περιβάλλον ήπιας οικονομικής επιβράδυνσης, η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συγκράτηση των τιμών και την ανάγκη για τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη.