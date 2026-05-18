Έκθεση ΟΑΣΑ: Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ουσιαστική μεταβολή στην εικόνα των δημόσιων μεταφορών, καθώς ανακόπτεται για πρώτη φορά μια διαχρονική τάση υποχώρησης του συγκοινωνιακού έργου. Η βελτίωση των επιδόσεων στα ΜΜΜ έρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένης ανανέωσης του στόλου και επιχειρησιακής ενίσχυσης του δικτύου της πρωτεύουσας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη με στόχο τη ριζική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών.

83.000 επιπλέον δρομολόγια λεωφορείων η ΟΣΥ τους 4 πρώτους μήνες του 2026

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2026 τα εκτελεσμένα δρομολόγια αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025, φτάνοντας τα 1,63 εκατ. δρομολόγια (+83.000 δρομολόγια από ΟΣΥ). Ένα στοιχείο που αποτυπώνει την αυξημένη διαθεσιμότητα οχημάτων και την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του δικτύου. Αντίστοιχα, τα εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 3,5%, ξεπερνώντας τα 28,3 εκατ. Η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου στις οδικές συγκοινωνίες συνδέεται άμεσα με το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα, αλλά και με τη σταδιακή βελτίωση των χρονοαποστάσεων σε βασικές γραμμές του δικτύου.

Αυξημένα οχηματοχιλιόμετρα κατά 4,6% στη Γραμμή 3 του Μετρό

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΣΤΑΣΥ, όπου ενισχύεται το συγκοινωνιακό έργο με τη Γραμμή 3 του Μετρό να εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο. Συγκεκριμένα, τα οχηματοχιλιόμετρα στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ αυξήθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 πάνω από 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ξεπερνώντας τα 17,1 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα, ενώ στη Γραμμή 3 καταγράφεται αύξηση συγκοινωνιακού έργου κατά 4,6%, η υψηλότερη μεταξύ των γραμμών του δικτύου.

Η 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα σαββατόβραδα αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις ενίσχυσης του δικτύου, καθώς διεύρυνε σημαντικά το μεταφορικό έργο και αύξησε τη χρήση των μέσων σταθερής τροχιάς. Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου, καταγράφεται ουσιαστική βελτίωση στο επίπεδο συντήρησης των συρμών στις τεχνικές βάσεις, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένες βλάβες, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα συρμών και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις χρονοαποστάσεις.

Εκρηκτική άνοδος 25% επικυρώσεων στα λεωφορεία – Σχεδόν 10% αυξήθηκαν οι επικυρώσεις και στο Μετρό

Η εικόνα ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην επιβατική κίνηση. Οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών ξεπέρασαν τα 113,5 εκατ., με εντυπωσιακή αύξηση ιδίως στα οδικά μέσα, αλλά και στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Ιδιαίτερα υψηλή εμφανίζεται η αύξηση της επιβατικής κίνησης στα αστικά λεωφορεία, όπου οι επικυρώσεις καταγράφουν άνοδο 25%, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της χρήσης των οδικών μέσων μεταφοράς, λόγω της βελτίωσης των υπηρεσιών με την ανανέωση του στόλου οχημάτων. Σημαντική άνοδο που ξεπερνά το 9% εμφανίζουν οι επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Αισθητή μείωση στα 12 λεπτά οι χρονοαποστάσεις των λεωφορείων τις ώρες αιχμής

Ήδη έχουν ενταχθεί 1.076 νέα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ στα επόμενα δύο χρόνια ο αριθμός των νέων οχημάτων αναμένεται να φτάσει τα 1.700, με τον συνολικό ενεργό στόλο να ξεπερνά τα 2.000 οχήματα. Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων καταρχήν σε 15 πρότυπες γραμμές, με στόχο ακόμη και τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή.

Μάλιστα, η βελτίωση αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των επιβατών, με αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής στις πρότυπες γραμμές, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων όσο και με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του δικτύου. Στις 15 γραμμές με την υψηλότερη επιβατική κίνηση, οι χρονοαποστάσεις κινούνται στα 12 λεπτά περίπου κατά τις ώρες αιχμής, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2025.

Στα 5 λεπτά θα μειωθούν οι χρονοαποστάσεις στη γραμμή 1

Η εικόνα αυτή αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την αναβάθμιση και ενίσχυση του στόλου συρμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο δίκτυο των Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παρέμβαση στη Γραμμή 1, όπου προχωρά η εκτεταμένη ανακατασκευή 14 συρμών, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι αναμονές θα μειωθούν στα 5 λεπτά, μια εξέλιξη που αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων επιβατών στη γραμμή με τη μεγαλύτερη ιστορική και λειτουργική σημασία για το δίκτυο της Αθήνας. Κάθε νέος συρμός που εντάσσεται στην κυκλοφορία, σημαίνει μικρότερες αναμονές στις αποβάθρες και περαιτέρω αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της πόλης.

Παράλληλα, για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό δρομολογείται η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς -εκ των οποίων οι 7 αεροδρομικοί- ενώ εξελίσσεται πρόγραμμα αναβάθμισης των παλαιότερων συρμών με νέα τεχνολογικά συστήματα και σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, με στόχο περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της συχνότητας των δρομολογίων.

Σχεδόν 3,5 εκατομμύρια έλεγχοι εισιτηρίων σε 4 μήνες

Στο ίδιο διάστημα εντατικοποιήθηκαν και οι έλεγχοι εισιτηρίων για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Συγκεκριμένα, ξεπέρασαν τους 3,48 εκατομμύρια το πρώτο τετράμηνο του έτους, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δύναμη των ελεγκτών, αλλά και τα επιβληθέντα πρόστιμα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 οι έλεγχοι άγγιξαν το 1 εκατομμύριο, αριθμός που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί.

Τα ευρήματα της έκθεσης του Ομίλου ΟΑΣΑ δείχνουν ότι η εκτεταμένη αναβάθμιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών αρχίζει να μεταφράζεται σε απτές βελτιώσεις για τους επιβάτες, με περισσότερα διαθέσιμα οχήματα, πυκνότερα δρομολόγια και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις μετακινήσεις.