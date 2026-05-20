Μητσοτάκης: Νέα λεωφορεία, νέοι συρμοί και συλλογικές συμβάσεις στις συγκοινωνίες

Η ανανέωση του στόλου λεωφορείων, ο εκσυγχρονισμός των συρμών του Μετρό και του Ηλεκτρικού, η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με πυκνότερα δρομολόγια και βελτιωμένες χρονοαποστάσεις, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εκδήλωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στη συνεπή πολιτική ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα και στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την προμήθεια νέων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, την αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς και τις παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται στο δίκτυο. Όπως σημείωσε, ο σχεδιασμός για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αποτελεί μια διαρκή επένδυση στη λειτουργία της πόλης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και λειτουργικό δίκτυο για όλους τους επιβάτες.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τις νέες συλλογικές συμβάσεις για ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ που θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες» ως «το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να πούμε ευχαριστώ». Αναφέρθηκε στο στόχο των 1.700 νέων λεωφορείων, αφού υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να υλοποιήσει εκείνον των 1.000 στα μέσα του 2026, με 1.076 συνολικά, ενώ είπε ότι είναι ένα στοίχημα «που μπορούμε να καταφέρουμε», τα 3,5 λεπτά αναμονής σε στιγμές κίνησης. Επιπροσθέτως μίλησε για 10 νέους συρμούς «που φτιάχνονται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία και ελληνικά χέρια». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε ομιλία στο πλαίσιο του σχεδίου των φορέων να χρησιμοποιεί το 40% των Αθηναίων τα Μέσα έως το 2035.

ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

«Το είπαμε, το κάναμε»

«Το είπαμε, το κάναμε». Με αυτό το μότο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.



Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού του βρέθηκαν τόσο η μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και η αναβάθμιση της Γραμμής 1, όσο και η στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, με τον κ. Μητσοτάκη να ανακοινώνει την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε μάλιστα ότι το υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά αντιρρήσεις για τη διάθεση επιπλέον πόρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κατά κανόνα η απάντηση είναι αυτόματα όχι», όταν ζητούνται περισσότερα χρήματα.



Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων.



«Θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη απόφαση «το ελάχιστο ευχαριστώ» προς τους εργαζόμενους.



Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν περάσει ολόκληρη τη ζωή τους στις αστικές συγκοινωνίες και υπογράμμισε ότι οι απολαβές τους πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Παράλληλα σημείωσε ότι βλέπει «χαμόγελα ανθρώπων που αγαπούν τη δουλειά τους», συνδέοντας την εικόνα αυτή με τη συνολική αλλαγή κλίματος στις συγκοινωνίες της Αθήνας.



Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. «Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία.



Όπως είπε, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και διαθέτουν κλιματισμό, ενώ προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας για τους οδηγούς.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, σημειώνοντας ότι επί 15 χρόνια δεν είχαν πραγματοποιηθεί προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής, ενώ σημείωσε ότι το επάγγελμα του οδηγού «έχει μέλλον», ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.



«Δεν προβλέπω σύντομα ή στο απώτερο μέλλον λεωφορεία χωρίς οδηγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση.



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη γραμμή 550, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος τη χρησιμοποιούσε ως μαθητής, ενώ τόνισε ότι οι παρεμβάσεις στις γραμμές υψηλής ζήτησης έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν.



Μεγάλο μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

«Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση είναι περισσότεροι δρόμοι, είναι λανθασμένη προσέγγιση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική μακροπρόθεσμη λύση είναι η σταθερή επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.



Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση διατηρεί το χαμηλότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή πολιτική με κοινωνικό πρόσημο.



Την ίδια στιγμή όμως προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι «όλοι πληρώνουν».



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 συρμοί.



Παράλληλα ανέφερε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη δέκα συρμών, σημειώνοντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία και «από ελληνικά χέρια».



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εικόνα εγκατάλειψης που -όπως είπε- παρουσίαζε για χρόνια η Γραμμή 1, κάνοντας λόγο για προβλήματα καθαριότητας, παλιούς συρμούς και γκράφιτι που παρέμεναν ακόμη και επί δεκαετίες.



Τόνισε ακόμη ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του Μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, ενώ υπογράμμισε ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του δικτύου.



Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός έδωσε ραντεβού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών για το πρώτο δρομολόγιο του νέου συρμού στη Γραμμή 1, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «απολύτως προσηλωμένη» στους στόχους που έχει θέσει για τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο και τους διευθύνοντες συμβούλους των συγκοινωνιακών φορέων ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, Αντώνη Κεραστάρη, Θανάση Κοτταρά και Στέφανο Αγιάσογλου, παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες, με αιχμή την ανανέωση στόλου, τον εκσυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων.



Όπως επεσήμανε, η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στα λεωφορεία, αποτυπώνει την επιστροφή ολοένα και περισσότερων πολιτών στα δημόσια μέσα μεταφοράς, μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη:

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου λεωφορείων των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ήδη ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο τα 1.700 νέα λεωφορεία τα επόμενα δύο χρόνια. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων στις 15 πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης, με στόχο πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια. Η ενίσχυση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς με την προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και την αναβάθμιση των υποδομών. Το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής των 14 συρμών της Γραμμής 1, που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των αναμονών ακόμη και στα 5 λεπτά στις ώρες αιχμής.

Και υπογράμμισε «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για εμάς, είναι κάτι πολύ περισσότερο από υποδομές, οχήματα και διαδρομές. Είναι η καθημερινή αξιοπρέπεια του πολίτη. Είναι να φτάνει κάποιος στον προορισμό του με ασφάλεια, με συνέπεια, με σεβασμό. Είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να πάει στη δουλειά του, του νέου να πάει στο πανεπιστήμιο του, του ηλικιωμένου να κινηθεί με ευκολία, της οικογένειας να ζει μια καλύτερη καθημερινότητα.

ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Γιατί όπως σε κάθε διαδρομή, έτσι και στην πολιτική, πρέπει να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε. Ποια ήταν η αφετηρία μας το 2019. Πού βρισκόμαστε σήμερα, το 2026. Και κυρίως, πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Με περισσότερα έργα, περισσότερη ευθύνη και περισσότερη φροντίδα για τον πολίτη.



Γιατί τελικά η πρόοδος δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα γραμμών ή σε αριθμούς έργων. Μετριέται στο αν ο πολίτης αισθάνεται ότι η ζωή του γίνεται καλύτερη. Εκεί κρίνεται η πολιτική. Εκεί κρίνεται το κράτος. Εκεί κρίνεται η ευθύνη όλων μας.».



Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός, συμπυκνώνοντας το νόημα της εκδήλωσης είπε χαρακτηριστικά «υλοποιείται η μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».



Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μεταξύ άλλων, ανέφερε «Οι αστικές συγκοινωνίες περνούν από την εποχή των excel και των καθυστερημένων αναφορών σε μια εποχή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης αποκτούμε πλέον άμεση εικόνα του δικτύου, ώστε να παρεμβαίνουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Στόχος μας είναι πιο αξιόπιστες και πιο ανθρώπινες συγκοινωνίες για τον πολίτη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.»



Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης τόνισε «Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αλλάζουν με νέο στόλο, ψηφιακά εργαλεία και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις για τους πολίτες. Επενδύουμε στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών, ώστε οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν σύγχρονες, λειτουργικές και πιο φιλικές για τον πολίτη».



Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, παραθέτοντας αριθμητικά στοιχεία ανέφερε «Καθημερινά περισσότεροι από 800.000 επιβάτες επιλέγουν τις γραμμές 1, 2 και 3 και το τραμ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και στρατηγικό πλάνο, ο αριθμός των διαθέσιμων συρμών στο Μετρό θα αυξηθεί από 40 το 2019 σε 60 έως το 2027, επιτρέποντας περισσότερα δρομολόγια και σημαντική μείωση των χρονοαποστάσεων στα 3,5 λεπτά στη Γραμμή 3 και στα 5 λεπτά στη Γραμμή 1. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ προχωράμε με σταθερά βήματα στην ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των δικτύων Μετρό και Τραμ, με επίκεντρο τον επιβάτη και τη διαρκή βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».

ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ Στέφανος Αγιάσογλου δήλωσε «Οι οδικές συγκοινωνίες προχώρησαν σε πλήρη μετασχηματισμό αναβαθμίζοντας ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό. Η σχεδόν καθολική ανανέωση του στόλου των οχημάτων, 1076 ολοκαίνουργια λεωφορεία έχουν ενταχθεί στο συγκοινωνιακό έργο, καθώς και η πρόσληψη 700 οδηγών από το 2020 έως σήμερα, έχουν οδηγήσει στη μείωση των χρονο-αποστάσεων και στη βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας. Παράλληλα επιτυγχάνεται η πράσινη αστική κινητικότητα καθώς τα νέα-σύγχρονης τεχνολογίας οχήματα έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα»



Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με βασικούς πυλώνες την ανανέωση του στόλου, τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εργαζόμαστε ώστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να λειτουργούν με σύγχρονες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, να είναι οικονομικά βιώσιμα και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες».



Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επισκέφθηκε αρχικά το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ και επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν ήδη ενταχθεί στον ανανεωμένο στόλο των συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς και πέντε νέα ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, τα οποία ενισχύουν τις υπηρεσίες μετακίνησης πολιτών με μειωμένη κινητικότητα. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1 του Μετρό, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου των μέσων σταθερής τροχιάς.

Δείτε την εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα»: