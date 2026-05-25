Εκτίναξη στις τουριστικές εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του 2026 - Αύξηση πάνω από 64%

Aύξηση 64,3% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του 2026 φθάνοντας τα 1,676 δισ. ευρώ, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 409,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 172,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 55,6% κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 669,4 εκατ. ευρώ έναντι 430,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 0,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάρτιος 2026: 259,8 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 257,5 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,1% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 15,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 73,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 928,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 352,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 655,9 εκατ. ευρώ (64,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.676,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 80,1 εκατ. ευρώ (12,0%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 747,7 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,3% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 11,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.