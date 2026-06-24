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«Ελάτε χωρίς χαρτιά, η αστυνομία δεν θα σας βρει»: Απέλαση μετά από βίντεο-κάλεσμα σε μετανάστες

Το ζήτημα προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Στη σύλληψη και την εκκίνηση διαδικασιών απέλασης υπηκόου Μπανγκλαντές προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, μετά από αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες φέρεται να προέτρεπε παράτυπους μετανάστες να μεταβούν στο Ναύπλιο.

Ο άνδρας, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια διαμονής, εμφανίζεται σε βίντεο να καλεί άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα να ταξιδέψουν στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός αστυνομικός έλεγχος. 

Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος φέρεται να αναφέρει: «Ελάτε στο Ναύπλιο για δουλειά, δεν πειράζει αν δεν έχετε χαρτιά και για πολλά χρόνια να μείνετε, η αστυνομία δεν θα σας εντοπίσει».

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τυχόν διασυνδέσεις με δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Το ζήτημα προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Αυτά τα συγκεκριμένα βίντεο διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από δίκτυα λαθρομεταναστών για να πείσουν τους παράνομους μετανάστες να έρθουν στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, συντάχθηκε φάκελος εναντίον του και έδωσα οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να ανακαλέσουν την άδεια διαμονής του και να κινήσουν τη διαδικασία απέλασης εναντίον του, βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.»

Όπως έγινε γνωστό, ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ δόθηκε εντολή για ανάκληση της άδειας διαμονής του και εκκίνηση της διαδικασίας διοικητικής απέλασης, σύμφωνα με τον Κώδικα Μετανάστευσης.

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