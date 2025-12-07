Ελεάνα Βραχάλη: Οι δισκογραφικές στα 22 μου δεν με ήθελαν και ο Χατζηγιάννης τους είπε ''την θέλω''

Μια όμορφη τηλεοπτική συνάντηση είχε ο παρουσιαστής της «Αστερόσκονης», Νίκος Γρίτσης με την Ελεάνα Βραχάλη. Οι δυο τους μίλησαν για πολλά και ενδιαφέροντα και μεταξύ αυτών για την συνεργασία της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έναν άνθρωπο που γνώρισε όταν και οι δύο ήταν 20 ετών.

«Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στο να φτάσει στον κόσμο ένα τραγούδι. Παλιά η μόνη οδός ήταν η εταιρία. Δηλαδή αν δε σε ήθελε, ή αν σε έδιωχνε ένας καλλιτέχνης δεν είχες άλλη οδό. Ενώ τώρα έχεις τα social, δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάνεις κάτι και θες να το βγάλεις προς τα έξω έχεις το δρόμο να το βγάλεις και αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22- 23, δε με πίστευαν.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήταν ήδη μία τεράστια μεταγραφή, ήδη επιτυχημένος. Εμένα δεν με ήξερε κανείς και με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε ''θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν''. Τότε έπεσε όλη η εταιρία πάνω του ''πού πας αγοράκι μου; Θα σου φέρουμε αυτήν / αυτόν που κάνει επιτυχία''. Έκανε πίσω μόνο για να να βγει ο δίσκος και να πει ''εντάξει όχι ολόκληρο, θα κάνουμε τον μισό. Θα μπορούσε να κάνει πίσω και εγώ να μην υπάρχω».

Η Ελεάνα Βραχάλη αναφέρθηκε και στην συνεργασία της με τον Γιώργο Σαμπάνη και είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή η ψυχική σύνδεση μαζί του με βοηθάει να γράψω. Είναι μια άλλη συνθήκη το να μοιράζεσαι την ενέργειά σου και την ψυχή σου με έναν άνθρωπο και να νιώθεις ότι σε εμπιστεύεται και σε πιστεύει όπως κάνεις και εσύ».

«Ξεκίνησα το 2002, οπότε έχω βγάλει χρήματα. Ποτέ όμως όταν είσαι πίσω από τα φώτα, δεν βγάζεις αυτά που πρέπει. Έζησα και τα λίγο καλύτερα χρόνια και τουλάχιστον λες ''κάτι έγινε, δεν το έκανα έτσι''.

Πλέον η εποχή είναι πολύ πιο γρήγορη, ανεβάζει και κατεβάζει ανθρώπους και δεν υπάρχει σταθερότητα. Παλιά έχτιζες ένα όραμα, υπήρχε χρόνος να το φτιάξεις. Πλέον μπορεί να κρεμάσεις έναν χρυσό δίσκο και του χρόνου να μην υπάρχεις».