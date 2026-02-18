Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δεν ήθελα να με ακουμπάει ο σύζυγός μου...»

Για την απόφασή της να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής και να παρατήσει τις σπουδές της στα οικονομικά μίλησε η Έλενα Χαραλαμπούδη και εξήγησε: «Δεν τελείωσα τα οικονομικά, τα άφησα στη μέση. Η υποκριτική μπήκε στη ζωή μου γιατί είχα ανάγκη να με σηκώσει κάτι από το κρεβάτι μου. Είχα κάτι το ανικανοποίητο, δεν μπορούσα να ικανοποιηθώ. Δεν με γέμιζε κάτι».

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα για την σχέση με τον σύζυγό της μετά την εγκυμοσύνη, παραδέχθηκε ότι οι ισορροπίες αλλάζουν όταν έρχεται στην ζωή του ζευγαριού ένα παιδί. «Η σχέση με το σύζυγο είναι από τα πιο σημαντικά. Το κάθε ζευγάρι έχει τα δικά του. Για εμένα ήταν προς το χειρότερο, δεν ήθελα να με ακουμπάει. Έχεις ένα πλάσμα που εξαρτάται 100% από εσένα. Εκεί ο άνδρας πρέπει να είναι εντελώς βράχος. Εκεί πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σου πει πάμε για ποτό, για ένα φαγητό, για ένα σουβλάκι. Θα πεις 100% όχι. Εκεί πρέπει να σε πάρει μαλακά από το χέρι και να σου πει πάμε προς τα έξω πάλι. Αλλάζει η σχέση ενός ζευγαριού, εξελίσσεται. Με τον σύντροφό μου τώρα είμαστε δέκα χρόνια. Πάντα με γνώμονα το χιούμορ και την αγάπη» τόνισε.