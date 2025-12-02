Χαραλαμπούδη: «Είδα τα ένσημά μου και σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη - Δούλεψα και σε μανάβικο»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η Έλενα Χαραλαμπούδη και μίλησε για την επιτυχία του ''Five Minute Mom'', εξηγώντας πώς το εμπνεύστηκε.

«Μετά τον κορονοϊό μπήκα στην πλατφόρμα που βλέπουμε τα ένσημα και ενώ δούλευα δέκα χρόνια, είχα 50 ένσημα. Σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη, δεν μπορούσα να γεννήσω. Έπαθα σοκ, γιατί τόσα χρόνια δούλευα. Είναι πολύ θολό το τοπίο και γίνεται τα τελευταία χρόνια μία σοβαρή προσπάθεια με το Σωματείο των ηθοποιών. Υπήρχαν παραγωγοί που μπορούσαν να κολλήσουν μισό ένσημο, ή άλλο ένσημο. Εγώ έχω βρει με τον λογιστή μου ένσημα βοηθός χειριστή μηχανής.

Γι’ αυτό έπρεπε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Έχω δουλέψει σε μανάβικο, σε λογιστήριο, παντού. Με τη Λίζα Αποστολοπούλου ξεκινήσαμε το "Five Minute Mom" για να βρούμε μια διέξοδο. Τα βίντεο μένουν εκεί, ο κόσμος τα βλέπει όποτε θέλει και κάποια στιγμή έγινε το μπαμ» ανέφερε.

Αναφέρθηκε όμως και στον όρο ''Milf'': «O όρος “Milf” είναι ένας όρος τον οποίο τον έχω χρησιμοποιήσει σε βίντεο. Πιστεύω όμως, ότι τον έχω απομυθοποιήσει μέσα μου. Γιατί έτσι ήθελα να το κάνω, γι’ αυτό και το είπα, μου αρέσει να το ακούω. Νομίζω ότι το “Μιλφάρες” είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε μια γυναίκα, ούτε ένας άντρας ηλικίας, ούτε όταν έχει παιδιά.

Εγώ το έκανα έτσι απλά για να οριοθετήσω τη γυναικεία φιλία στην εποχή της μητρότητας. Έχει μια πιπεράτη αίσθηση, δεν είναι βρισιά. Μετά τα “Milf” είναι τα “Gilf”. Υπάρχουν επίσης, και τα “Dilf”. Εσύ δηλαδή είσαι καραντιλφάρος» είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.