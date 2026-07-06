Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δεν θέλω να είμαι χαρούμενη στη ζωή μόνο επειδή μου αρέσει η δουλειά μου»

Η Έλενα Χαραλαμπούδη μίλησε για την ανάγκη που έχουμε οι άνθρωποι να αυτοπροσδιοριζόμαστε και να παίρνουμε χαρά από τη δουλειά μας. «Το θέμα είναι να έχουμε και ψυχική υγεία εκτός από δουλειά! Είχα μία συζήτηση με φίλους και λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην απολαμβάνεις τη ζωή μόνο μέσα απ’ τη δουλειά σου. Δεν εννοώ να έχεις δουλειά ή να μην έχεις, έτσι; Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν έχει δουλειά, έχει θέμα μέσα στην κοινωνία, όχι μόνο επιβίωσης. Μειώνεται πολύ η αυτοπεποίθησή του.

Για εμάς τους ηθοποιούς ας πούμε, αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Έξι μήνες δουλεύεις, τους υπόλοιπους μπορεί να μην δουλεύεις, οπότε μπορεί να βλέπεις το αρνητικό μπροστά και όχι το θετικό, ότι α, είχα δουλειά έξι μήνες, αλλά τώρα δεν έχω, άρα δεν είμαι αρκετός. Αυτό θέλει λίγο μία ισορροπία», είπε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

«Δεν κάνουμε όλοι πράγματα τα οποία πάντα μας αρέσουν»

«Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να μην έχει δουλειά, το έχω περάσει και θα το ξαναπεράσω, όλοι το έχουμε περάσει και θα το ξαναπεράσουμε. Είναι λίγοι άνθρωποι σ’ αυτόν τον κόσμο, σ’ αυτόν τον πλανήτη, που έχουν λύσει τα προβλήματα της ζωής τους για πάντα. Εγώ μιλάω για την απόλαυση που έχεις μέσα απ’ τη δουλειά σου, δηλαδή δεν κάνουμε όλοι πράγματα τα οποία πάντα μας αρέσουν.

Εγώ κάποιες φορές την απολαμβάνω τη δουλειά, κάποιες φορές άλλες όχι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα τελευταία χρόνια, που κυρίως κάνω πράγματα που μ’ αρέσουν, σκέφτομαι ότι όταν θα σταματήσω να τα κάνω, θέλω να μην μου μείνει αυτή η αίσθηση, ότι αχ, ήμουν χαρούμενη στη ζωή μου εκείνη την περίοδο επειδή μου άρεσε η δουλειά μου».