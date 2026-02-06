Ελένη Καστάνη: «Φοιτήτρια έκανα φρικτές οικονομίες, έτρωγα μια σπανακόπιτα όλη μέρα»

Για την απώλεια κιλών και την προσπάθεια που κάνει με την βοήθεια διατροφής να διατηρήσει το βάρος της μίλησε η Ελένη Καστάνη στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Happy Day και παραδέχθηκε:

«Κυρίως για μένα ήταν θέμα υγείας. Ψυχολογικά είσαι πολύ καλύτερα όταν χάσεις κάποια κιλά, αισθάνεσαι διαφορετικά το σώμα, αν και ακόμα λειτουργώ σαν να έχω κιλά. Δηλαδή ας πούμε πάω σε ένα μαγαζί, θα ξεκινήσω από το extra large. Θα πάρω το large, θα πάρω το medium…

Παλαιότερα πάντα κοίταζα τα γυαλιά, τις τσάντες, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ, διότι δεν μπορούσα να βάλω κάποια ρούχα. Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο - διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου. Δηλαδή κάνω και διατροφή, δεν είναι μόνο ότι βοηθιέμαι από το φάρμακο» αποκάλυψε η ηθοποιός.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης παραδέχθηκε μεταξύ άλλων: «Φοιτήτρια έκανα φριχτές οικονομίες γιατί είχα ένα budget που μου έδινε η μαμά μου για να περάσω το μήνα και πήγαινα και έτρωγα μία σπανακόπιτα όλη μέρα. Τώρα ξοδεύω για να έρχονται. Παλαιότερα που είχα περισσότερα χρήματα, μπορούσα να πάω σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο να κάνω διακοπές, να χαρίσω πράγματα, να κάνω χλιδές στον εαυτό μου και στο παιδί μου».