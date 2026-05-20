Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Η τρυφερή ανάρτηση για την 9η επέτειό τους

Εννιά χρόνια κοινής πορείας, εννιά χρόνια γεμάτα αγάπη, σεβασμό, αλληλο - υποστήριξη και θαυμασμό. Η Ελεονώρα Μελέτη με μια τρυφερή ανάρτηση την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από την ζωή της με τον σύζυγό της Θοδωρή Μαροσούλη αναφέρθηκε στα κακεντρεχή σχόλια που είχαν ακούσει κατά καιρούς για την σχέση τους και όμως κόντρα σε όλα αυτά μετρούν μαζί εννιά ευτυχισμένα χρόνια.

«Εμείς για τους άλλους… «Δεν θα κρατήσει». «Λίγους μήνες τους δίνω…». «Τι ανεύθυνοι, έκαναν παιδί από το πρώτο δίμηνο..» «Σαν μάνα του είναι δίπλα του». Εμείς για εμάς … 9 years later … 20/05/2017