Απάτη στον ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι υπό όρους 7 κατηγορούμενοι - Η υψηλότερη εγγύηση στον TikToker

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Παρασκευή 27 Μαρτίου στον ανακριτή για την φερόμενη απάτη μεγατόνων σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου, με το κατηγορητήριο να υπολογίζει ζημία άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ. Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε σε γνωστό επιχειρηματία TikToker.

Στον ανακριτή επτά επιχειρηματίες

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν την Παρασκευή επτά επιχειρηματίες, στους οποίους αποδίδεται περισσότερο περιφερειακός ρόλος, εν σχέση με τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος, όπως οι κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή το Σάββατο (28/3). Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 απολογίες.

Σε βάρος των 22 κατηγορούμενων έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία.