TikTok, ριάλιτι και 33 εκατ. ευρώ: Η «χρυσή» βιτρίνα των επωνύμων της μεγάλης απάτης στον ΕΦΚΑ

Με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο (σ.σ. από εικονικά τιμολόγια και εικονικούς εργαζόμενους) να φτάνει τα 33 εκατ. ευρώ, τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος με τις εκατοντάδες εταιρείες «μαϊμού» ζούσαν πολυτελώς και το… διαφήμιζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους.

Η χρήση συνολικά 226 εταιρειών -κυρίως από τον χώρο της εστίασης- δείχνει έναν εξαιρετικά υψηλό βαθμό οργάνωσης και μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη του χρήματος μέσα από έναν δαίδαλο συναλλαγών. Τα «μυαλά» της εγκληματικής ομάδας σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ήταν οι 4 λογιστές που έχουν συλληφθεί, ενώ η δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεκινάει από το 2018 και μέσα σε αυτά τα χρόνια να επεκτείνει συνεχώς τη δράση του. Η εμπλοκή προσώπων με μεγάλη προβολή στα social media (TikTok) λειτουργούσε ως «βιτρίνα» παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ εκτεταμένη ήταν η χρήση «αχυρανθρώπων» ως διαχειριστές σε εικονικές εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν οι αληθινά υπεύθυνοι τις νομικές συνέπειες.

Για να καταλάβει κανείς τι απάτη είχε στηθεί, αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως υπεύθυνοι τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας πρόσωπα δεν υφίστανται, αλλά κι ένας νεκρός!

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) οι 22 συλληφθέντες -από τα συνολικά 40 πρόσωπα που περιλαμβάνει η δικογραφία- θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγείλει κατηγορίες. Σε αυτούς θα είναι και ο πασίγνωστος Tik Toker και ιδιοκτήτης 4 καφέ σε διαφορές περιοχές Αττικής, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής που δηλώνει ιδιοκτήτες δεκάδων επιχειρήσεων, ένας ιδιοκτήτης κέντρου ευεξίας κ.ά.

Αναφορικά με τον πασίγνωστο ηθοποιό, που οι σχέσεις του με κύριες της showbiz απασχολούν τις κοσμικές στήλες, αλλά και το μοντέλο που διατηρούν μακροχρόνια φιλία, σε αυτό το στάδιο δεν συνελήφθησαν καθώς η εταιρείες τους είχαν σταματήσει τη δραστηριότητά τους.