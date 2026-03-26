Δικηγόρος Γιώργου Μανίκα για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ: «Δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία»

Την ώρα που ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του κυκλώματος που εμπλέκεται στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, γνωστά ονόματα της showbiz που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό, δηλώνουν άγνοια.

Ένα από τα ονόματα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση είναι και αυτό του Γιώργου Μανίκα με το διάσημο μοντέλο να διαμηνύει μέσω του δικηγόρου του, Δημήτρη Ζορμπά, ότι δεν έχει καμία σχέση, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για όσα του προσάπτονται, αλλά και διάθεση να συνεργαστεί με τις Αρχές, αν και εφ' όσον αυτό του ζητηθεί.

Από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο φως η μεγάλη απάτη με τον ΕΦΚΑ και το ονόμα του άρχισε να «κυκλοφορεί» πάντως, ο Γιώργος Μανίκας δεν «κρύφτηκε». Αντίθετα, τοποθετήθηκε με δημόσια ανάρτησή του στα social media, ενώ - μέσω του δικηγόρου του, που μίλησε στον Alpha - αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει έτοιμος να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί.



«Ο κύριος Μανίκας με κάλεσε ανήσυχος πριν δύο ημέρες. Έμαθε για την υποτιθέμενη εμπλοκή του στην εν λόγω υπόθεση από δημοσιεύματα και φήμες που υπήρχαν, κατά κύριο λόγο, στο διαδίκτυο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Δημήτρης Ζορμπάς.



Ο νομικός εκπρόσωπος του Γιώργου Μανίκα, συνέχισε: «Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα από κάποια αρμόδια δικαστική, εισαγγελική ή φορολογική Αρχή. Δηλώνουμε πλήρη άγνοια. Είναι βέβαια ανήσυχος. Δεν γνωρίζει για ποιο λόγο έχει πάρει τόση έκταση ένα θέμα, το οποίο ο ίδιος αγνοεί παντελώς».



Ο κ. Ζορμπάς συμπλήρωσε: «Μου έχει δώσει την εντολή να διερευνήσω οτιδήποτε θα μπορούσε να εκκρεμεί σε βάρος του και δηλώνει ότι είναι πλήρως διατεθειμένος να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Αρχή του ζητηθεί και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος».



Ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο διάσημο μοντέλο και ότι δεν έχει συλληφθεί: «Δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτή την υπόθεση. Δεν έχουμε λάβει δικογραφία στα χέρια μας, άλλωστε δεν έχουμε και το δικαίωμα γιατί δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία. Δεν τον έχει καλέσει καμία δικαστική ή φορολογική Αρχή, δεν τον έχουν συλλάβει. Είναι σπίτι του και περνάει ευχάριστες στιγμές με την οικογένειά του. Προσπαθεί βέβαια να διαχειριστεί όλη αυτή την αρνητική διαφήμιση που γίνεται τόσο καιρό εις βάρος του».