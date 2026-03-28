Σωτήρης Λαμάι για τη σύλληψη του ως μέλος του κυκλώματος ΕΦΚΑ: Με δικάσατε χωρίς να με ακούσετε

Ο Σωτήρης Λαμάι για πρώτη φορά απάντησε δημόσια μέσα από live στο TikTok, μετά τις εξελίξεις που τον φέρουν να εμπλέκεται στο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ.



Ο πρώην παίκτης του Survivor εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος, κάνοντας λόγο για πέντε ημέρες πολύ δύσκολες, από τις πιο δύσκολες της ζωής του. Ο Λαμάι τόνισε ότι η κατάσταση δεν επηρέασε μόνο τον ίδιο αλλά και τους ανθρώπους γύρω του. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για πρόσωπα που περίμενε να τον στηρίξουν, αλλά δεν το έκαναν.

«Ξέρω ότι πολλοί είστε μαζί μου, ότι στενοχωρηθήκατε όσο κι εγώ αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που πραγματικά χαρήκατε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους. Είμαι ταλαιπωρημένος, στενοχωρημένος και απογοητευμένος από κάποιους ανθρώπους... Έτσι είναι, όταν ανεβαίνεις δεν χαίρονται όλοι για σένα. Ήταν 5 ημέρες πολύ δύσκολες γιατί πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας και γιατί μαζί με σένα στενοχωριούνται πολλές οικογένειες. Πριν λίγη ώρα βγήκα, δεν ξέρω αν έχω πάρει περισσότερη ανακούφιση στη ζωή μου. Πολλές σκέψεις, πολλά γιατί...», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Και συνέχισε σε έντονο ύφος: «Όσο για εσάς που βγήκατε να με σταυρώσετε, λυπάμαι πάρα πολύ… Με δικάσατε χωρίς καν να με ακούσει κανένας σας. Δικάσατε εμένα, την οικογένειά μου… Με ένα δημοσίευμα; Δικάσατε τη ζωή μου;».



Η «χρυσή» βιτρίνα των επωνύμων της μεγάλης απάτης στον ΕΦΚΑ

Με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο (σ.σ. από εικονικά τιμολόγια και εικονικούς εργαζόμενους) να φτάνει τα 33 εκατ. ευρώ, τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος με τις εκατοντάδες εταιρείες «μαϊμού» ζούσαν πολυτελώς και το… διαφήμιζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους.



Η χρήση συνολικά 226 εταιρειών -κυρίως από τον χώρο της εστίασης- δείχνει έναν εξαιρετικά υψηλό βαθμό οργάνωσης και μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη του χρήματος μέσα από έναν δαίδαλο συναλλαγών. Τα «μυαλά» της εγκληματικής ομάδας σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ήταν οι 4 λογιστές που έχουν συλληφθεί, ενώ η δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεκινάει από το 2018 και μέσα σε αυτά τα χρόνια να επεκτείνει συνεχώς τη δράση του. Η εμπλοκή προσώπων με μεγάλη προβολή στα social media (TikTok) λειτουργούσε ως «βιτρίνα» παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ εκτεταμένη ήταν η χρήση «αχυρανθρώπων» ως διαχειριστές σε εικονικές εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν οι αληθινά υπεύθυνοι τις νομικές συνέπειες.

Για να καταλάβει κανείς τι απάτη είχε στηθεί, αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως υπεύθυνοι τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας πρόσωπα δεν υφίστανται, αλλά κι ένας νεκρός!