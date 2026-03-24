Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων στους επώνυμους της μεγάλης απάτης του ΕΦΚΑ

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος με τις εκατοντάδες εταιρείες «μαϊμού», που μέσω εικονικών εταιριών φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά που συνολικά φτάνει τα 33 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα ακόλουθα κακουργήματα:

Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση

Πλαστογραφία από κοινού

Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση

Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση

Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

«Είναι σοκαρισμένοι οι κατηγορούμενοι» λέει δικηγόρος τους

Ο δικηγόρος Γιάννης Βέρας, ο οποίος εκπροσωπεί μέρος των κατηγορουμένων, χαρακτήρισε το στάδιο ως εξαιρετικά πρώιμο, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση δεν έχει λάβει ακόμα πλήρη γνώση της ογκώδους δικογραφίας.

«Δεν έχουμε ακόμα κάποιο feedback ικανό να μπορούμε να τοποθετηθούμε δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι εντολείς του είναι «σοκαρισμένοι» από τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον αριθμό των συλλήψεων.



Όπως εξήγησε ο κ. Βέρας, η εικόνα που έχουν οι συνήγοροι για την υπόθεση προέρχεται σε αυτό το στάδιο κυρίως από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς αναμένουν την επίσημη διαβίβαση του αποδεικτικού υλικού από τις αρχές.



«Αναμένουμε να δούμε το αποδεικτικό υλικό, να οδηγηθούμε στον ανακριτή και να λάβουμε την προβλεπόμενη προθεσμία, ώστε να μελετήσουμε τη δικογραφία και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα τόσο για τις κατηγορίες όσο και για τη θέση του κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά», κατέληξε ο κ. Βέρας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, δεδομένου του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων και του όγκου των οικονομικών στοιχείων που εξετάζονται.

Η «χρυσή» βιτρίνα των επωνύμων της μεγάλης απάτης στον ΕΦΚΑ

Με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο (σ.σ. από εικονικά τιμολόγια και εικονικούς εργαζόμενους) να φτάνει τα 33 εκατ. ευρώ, τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος με τις εκατοντάδες εταιρείες «μαϊμού» ζούσαν πολυτελώς και το… διαφήμιζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους.

Η χρήση συνολικά 226 εταιρειών -κυρίως από τον χώρο της εστίασης- δείχνει έναν εξαιρετικά υψηλό βαθμό οργάνωσης και μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη του χρήματος μέσα από έναν δαίδαλο συναλλαγών. Τα «μυαλά» της εγκληματικής ομάδας σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ήταν οι 4 λογιστές που έχουν συλληφθεί, ενώ η δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεκινάει από το 2018 και μέσα σε αυτά τα χρόνια να επεκτείνει συνεχώς τη δράση του. Η εμπλοκή προσώπων με μεγάλη προβολή στα social media (TikTok) λειτουργούσε ως «βιτρίνα» παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ εκτεταμένη ήταν η χρήση «αχυρανθρώπων» ως διαχειριστές σε εικονικές εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν οι αληθινά υπεύθυνοι τις νομικές συνέπειες.

Για να καταλάβει κανείς τι απάτη είχε στηθεί, αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως υπεύθυνοι τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας πρόσωπα δεν υφίστανται, αλλά κι ένας νεκρός!

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) οι 22 συλληφθέντες -από τα συνολικά 40 πρόσωπα που περιλαμβάνει η δικογραφία- βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγείλει κατηγορίες. Σε αυτούς ήταν και ο πασίγνωστος Tik Toker και ιδιοκτήτης 4 καφέ σε διαφορές περιοχές Αττικής, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής που δηλώνει ιδιοκτήτης δεκάδων επιχειρήσεων, ένας ιδιοκτήτης κέντρου ευεξίας κ.ά.

Αναφορικά με τον πασίγνωστο ηθοποιό, που οι σχέσεις του με κύριες της showbiz απασχολούν τις κοσμικές στήλες, αλλά και το μοντέλο που διατηρούν μακροχρόνια φιλία, σε αυτό το στάδιο δεν συνελήφθησαν καθώς οι εταιρείες τους είχαν σταματήσει τη δραστηριότητά τους.