Ελλάδα: Η μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ – Κάτω από το 150% του ΑΕΠ μετά από 13 χρόνια

Κατά 8,9% μειώθηκε το ελληνικό δημόσιο χρέος το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο ΕΕ, το συνολικό χρέος αυξήθηκε οριακά κατά 0,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, θετική ήταν και η εικόνα σε τριμηνιαία βάση, καθώς το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 2,2%, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συρρίκνωση στην Ένωση, μετά τη Λετονία (-2,9%).

Κάτω από το 150% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 2012

Παρά τη διαρκή αποκλιμάκωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ. Ωστόσο, η απόσταση από τη δεύτερη Ιταλία μειώνεται σταθερά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ελληνικό χρέος διαμορφώθηκε στο 149,7% του ΑΕΠ, έναντι 137,8% της Ιταλίας. Στον αντίποδα, το χαμηλότερο χρέος στην ΕΕ καταγράφει η Εσθονία, στο 22,9% του ΑΕΠ.



Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το ελληνικό χρέος υποχώρησε κάτω από το όριο του 150% για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια και συγκεκριμένα από το α’ τρίμηνο του 2012, μετά την αναδιάρθρωση του χρέους.

Euro area government #debt at 88.5% of GDP in Q3 2025 (compared with 88.2% in Q2 2025) https://t.co/BIhwqR14k9 pic.twitter.com/ri8DEMr7m9 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 22, 2026

Οι εκτιμήσεις ΔΝΤ και προϋπολογισμού

Στο τελευταίο Fiscal Monitor, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, το ΔΝΤ εκτιμούσε ότι το 2025 θα κλείσει με το ελληνικό χρέος στο 146,7% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, ο κρατικός προϋπολογισμός προέβλεπε χρέος στο 145,9% του ΑΕΠ, επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα του 2009.

Ονομαστική αξία και πρωτογενές πλεόνασμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , η ονομαστική αξία του υπολοίπου του χρέους στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2025 ανήλθε στα 367,852 δισ. ευρώ, από 364,965 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και 368,609 δισ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,849 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών.